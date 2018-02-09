Türkiye'de bir Alman daha serbest

Türkiye'de toplamda ise 47 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor.Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaşı daha serbest bırakıldı.

Alman haber ajansının (dpa) ilgili sorusuna yanıt veren Alman Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı olup Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan kişilerin sayısının 6'ya düştüğünü teyit etti. Bakanlık, veri gizliliği gerekçesiyle serbest bırakılan son kişiyle ilgili ayrıntıları ise açıklamadı.

dpa'nın edindiği bilgilere göre, erkek olduğu ve Salı günü serbest kaldığı belirtilen söz konusu Alman vatandaşına, hakkında süren dava nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı kondu.

Türkiye'de şu an tutuklu bulunan toplam 47 Alman vatandaşının 41'i ise uyuşturucu, hırsızlık, yaralama ve cinayet gibi nedenlerle yargılanıyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de tutuklanan en az 28 Alman vatandaşının 22'si serbest kalmış bulunuyor. Bu kişilerin arasında 2017'nin Ekim ayında tahliye edilen insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve Aralık ayında tahliye edilen gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu da bulunuyor.

Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan 6 Alman'dan biri de, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel. Hem Türk hem Alman vatandaşı olan Yücel geçen yıl 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Hakkında hala bir iddianame bulunmayan Yücel, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası" ile suçlanıyor.

dpa/BÜ,BK

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