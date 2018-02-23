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Türkiye'de bir Alman daha serbest

23.02.2018 14:20 | Son Güncelleme

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığını duyurdu.

Türkiye'de bir Alman daha serbest

Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığı açıklandı.

Söz konusu gelişmeyi cuma günü Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü duyurdu. Böylece Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının sayısı dörde düşmüş oldu. Sözcü, bırakılan kişinin kimliğine ilişkin ayrıntı vermedi. Sözcünün verdiği bilgilere göre, yurt dışına çıkış yasağı konulan Alman vatandaşı Türkiye'yi terk edemiyor.

Alman hükümeti Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarını serbest bırakılmasını talep ediyor.

Türkiye'de bir yılı aşkın süre tutuklu bulunan Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel de 16 Şubat'ta serbest kalmış ve aynı gün Türkiye'den ayrılmıştı. Yücel'in serbest bırakılmasından sonra açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazetecinin serbest kalmasını sevinçle karşıladığını söylemiş ve federal hükümetin "Deniz Yücel kadar tanınmış olmayan" diğer tutukluluların da serbest bırakılması için çabalarını sürdüreceğini açıklamıştı.

dpa/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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