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Türkiye'de bir Alman daha tutuklandı

26.07.2018 08:57 | Son Güncelleme

Türkiye'de, sosyal medya üzerinden "terör propagandası yaptığı" suçlamasıyla bir Alman vatandaşı daha tutuklandı.

Türkiye'de bir Alman daha tutuklandı

Alman vatandaşı Dennis E.'nin Facebook hesabı üzerinden "PKK/KCK propagandası yaptığı" gerekçesiyle Hatay'daki evinde gözaltına alındığı bildirildi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Dennis E. mahkemeye çıkarılmasının ardından tutuklu yargılanmak üzere İskenderun Cezaevi'ne gönderildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

2017 yılında hakkında Türkiye'de tutuklama kararı çıkarılmış Alman vatandaşı Sol Partili Dilan Düzgün Temmuz ayında Dalaman Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Türkiye'de tatil için bulunan ve hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını bilmeyen Düzgün, Facebook hesabındaki paylaşımlar gerekçe gösterilerek, "terör şüphesiyle" tutuklanmıştı.

Haziran ayında da Alman vatandaşı Kürt şarkıcı Hozan Cane tutuklanmıştı. 24 Haziran'daki seçimlerde HDP'nin seçim kampanyasına gönüllü destek vermek üzere Edirne'de bulunan Cane, IŞİD'in Ezidi katliamını anlattığı filmindeki görüntüler nedeniyle "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ankara ile Berlin arasındaki ilişkiler, gazeteci Deniz Yücel ve insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in de aralarında bulunduğu Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşları nedeniyle gergin bir dönemden geçmişti. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilerek OHAL'in uzatılmayacağının açıklanmasının arkasından Almanya Türkiye'ye yönelik ekonomik tedbirleri geçen hafta kaldıracağını duyurmuştu. Almanya ayrıca Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını da hafifletmişti.

DW,dpa/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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