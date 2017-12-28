Türkiye'de bir Alman vatandaşı daha serbest bırakıldı

Almanya'nın Hessen eyaletinde çıkan Oberhessische Presse adlı gazetenin Hessen Eyaleti Meclisi Milletvekili Handan Özgüven'e dayandırdığı habere göre, eylül ayından beri Türkiye'de gözaltında tutulan bir Alman vatandaşı serbest bırakıldı. 45 yaşındaki Alman vatandaşının eylül ayında İstanbul Havaalanı'na giriş yaparken gözaltına alındığı, ardından tutuklandığı kaydedildi.
Habere göre Alman vatandaşı hakkında tahliye kararı verilirken adli kontrol şartı konulmadığı, dolayısıyla söz konusu şahsın Almanya'ya dönebileceği bildirildi.
Gazetenin haberinde sosyal demokrat milletvekili Handan Özgüven'in serbest bıkakılan Alman vatandaşına Türkiye'de tutuklu bulunduğu süre boyunca hukuki ve siyasi olarak destek verdiği belirtildi. Özgüven, Alman vatandaşının tutuklanma gerekçesiyle ilgili ise detaylı bir açıklama yapmadı.
Serbest bırakılan Almanlar
Kudüs'e gitmek isterken nisan ayında Türkiye'de gözaltına alınan Alman vatandaşı David Britsch de geçen hafta serbest bırakılmıştı.
"Terör örgütü propagandası yapmak” ve "terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla geçen mayıs ayında tutuklanan Alman vatandaşı çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu da aralık ayı ortasında tahliye edilmişti.
Büyükada’da insan hakları savunucularının düzenlediği bir toplantıda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner ise ekim ayı sonunda tahliye edilmişti.
Türkiye'de en az yedi Alman vatandaşının daha siyasi nedenlerle demir parmaklıklar ardında olduğu tahmin ediliyor.
Bunlardan biri de Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel. Yücel hakkında hala bir iddianame hazırlanmadı. Yücel 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, 27 Şubat'ta ise "terör propagandası" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
dpa/BW/HS
©Deutsche Welle Türkçe
HDP'den flaş Abdullah Gül çıkışı: Ona da ihtiyacımız var
İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!
Süper Loto sonuçları 28 Aralık - MPİ 532. hafta Süper Loto sonucu: Hangi sayılar çıktı?
Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!
Canan Karatay ömrü uzatan besini açıkladı!
ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı
Adana'da mide bulandıran görüntü!
Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi
Ünlü isim kabına sığmadı!
Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı
Görenler hayrete düşüyor! 'George Clooney kadar yakışıklı'
MEB, liseye geçiş sınavı örnek sorular yayımlandı! İşte sözel ve sayısal örnek testler
Doktor kız kardeşlerin kanserle mücadalesi
Okuyucu Yorumları 1 yorum