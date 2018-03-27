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Türkiye'de bir Alman vatandaşı PYD'ye destek iddiasıyla tutuklandı

27.03.2018 23:42 | Son Güncelleme

PYD'ye katılmak amacıyla Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalandığı iddia edilen bir Alman vatandaşının "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Türkiye'de bir Alman vatandaşı PYD'ye destek iddiasıyla tutuklandı

Alman Dışişleri haberi henüz teyit etmedi.Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalıştığı sırada yakalandığı öne sürülen bir Alman vatandaşının çıkarıldığı mahkeme tarafından "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 14 Mart'ta Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri yasak bölgede gözaltına alınan Alman vatandaşı Suriye'ye geçerek PYD'ye katılmak istiyordu.

Söz konusu kişinin üst aramasında, PYD'ye ait "örgütsel fotoğraflar ve dijital materyaller ele geçirildiği" iddia edildi, Suriye'deki savaşçılarla irtibatta olduğu öne sürüldü.

28 yaşındaki Alman vatandaşının daha önce Türkiye'ye iki kez girdiği belirtiliyor.

Alman Dışişleri'nden açıklama: İrtibat halindeyiz

Almanya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu Alman vatandaşının tutuklandığı yönündeki haberin şu anda teyit edilemeyeceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haberler hakkında bilgimiz var" denildi ve Alman Büyükelçiliği'nin haberleri doğrulatmak için Türk mercileri ile irtibat halinde olduğu bildirildi.

Türkiye, Suriye'deki PYD'yi PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak görüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, iki aydan uzun bir süredir PYD'nin silahlı birimi olan YPG'ye yönelik Afrin'de askeri harekat düzenliyor.

Geçen yıl Türkiye'de gözaltına alınan iki Çekya vatandaşı YPG saflarına katıldıkları gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski bir İngiliz asker olan Joe Robinson da aynı geçekçeyle tutuklanmış ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.

AFP/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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