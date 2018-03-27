Türkiye'de bir Alman vatandaşı PYD'ye destek iddiasıyla tutuklandı

Alman Dışişleri haberi henüz teyit etmedi.Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalıştığı sırada yakalandığı öne sürülen bir Alman vatandaşının çıkarıldığı mahkeme tarafından "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 14 Mart'ta Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri yasak bölgede gözaltına alınan Alman vatandaşı Suriye'ye geçerek PYD'ye katılmak istiyordu.

Söz konusu kişinin üst aramasında, PYD'ye ait "örgütsel fotoğraflar ve dijital materyaller ele geçirildiği" iddia edildi, Suriye'deki savaşçılarla irtibatta olduğu öne sürüldü.

28 yaşındaki Alman vatandaşının daha önce Türkiye'ye iki kez girdiği belirtiliyor.

Alman Dışişleri'nden açıklama: İrtibat halindeyiz

Almanya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu Alman vatandaşının tutuklandığı yönündeki haberin şu anda teyit edilemeyeceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haberler hakkında bilgimiz var" denildi ve Alman Büyükelçiliği'nin haberleri doğrulatmak için Türk mercileri ile irtibat halinde olduğu bildirildi.