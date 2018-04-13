Türkiye'de bir Alman'ın daha gözaltına alındığı iddiası

Türk makamlarından teyit bekleyen Alman Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili girişimlerde bulunuyor.Türkiye’de Adil Demirci adlı bir Alman vatandaşının gözaltına alındığı iddia edildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada gerekli girişimleri başlattığını belirtti. Bakanlık, "Adil Demirci’nin gözaltına alındığından yola çıkıyoruz. Gözaltına ilişkin Türk makamlarından henüz bir teyit alınmadı" denildi.

Bakanlık açıklamasında, Alman Başkonsolosluğunun Demirci'ye konsolosluk hizmeti sunmak üzere girişimde bulunduğu, ailesi ve Türk yetkililerle iletişime geçildiği bilgisi verildi. Demirci’nin hangi vatandaşlıklara sahip olduğu ise belirtilmedi.

Türkiye'de daha önce tutuklanan ve Aralık 2017'de serbest bırakılan çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Demirci'nin çifte vatandaş olduğunu belirtti. Tolu, Cuma günkü paylaşımda Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanlarından Semiha Şahin, Pınar Gayıp ve Demirci’nin sabah evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındıklarını yazdı.