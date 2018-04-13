HABER

Türkiye'de bir Alman'ın daha gözaltına alındığı iddiası

13.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

Türkiye'de Adil Demirci adlı bir Alman vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Türk makamlarından teyit bekleyen Alman Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili girişimlerde bulunuyor.Türkiye’de Adil Demirci adlı bir Alman vatandaşının gözaltına alındığı iddia edildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada gerekli girişimleri başlattığını belirtti. Bakanlık, "Adil Demirci’nin gözaltına alındığından yola çıkıyoruz. Gözaltına ilişkin Türk makamlarından henüz bir teyit alınmadı" denildi.

Bakanlık açıklamasında, Alman Başkonsolosluğunun Demirci'ye konsolosluk hizmeti sunmak üzere girişimde bulunduğu, ailesi ve Türk yetkililerle iletişime geçildiği bilgisi verildi. Demirci’nin hangi vatandaşlıklara sahip olduğu ise belirtilmedi.

Türkiye'de daha önce tutuklanan ve Aralık 2017'de serbest bırakılan çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Demirci'nin çifte vatandaş olduğunu belirtti. Tolu, Cuma günkü paylaşımda Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanlarından Semiha Şahin, Pınar Gayıp ve Demirci’nin sabah evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındıklarını yazdı.

Tolu, Almanya’da yaşayan ve Alman vatandaşlığı bulunan Demirci'nin tatil yapmak üzere Türkiye’de bulunduğu bilgisini de paylaştı.

Adil Demirci'nin Köln’de yaşayan bir sosyolog olduğu ve Almanya'dan Etkin Haber Ajansı için haberler yazdığı belirtildi. Demirci'nin Cumartesi günü Almanya'ya dönmesi bekleniyordu.

Tutuklu çifte vatandaş Altaylı’nın "durumu kötü"

Öte yandan hem Türk hem Alman vatandaşlığı bulunan ve Türkiye'deki Gülen yapılanması soruşturmasında tutuklanan 73 yaşındaki Enver Altaylı'nın ise ciddi sağlık sorunları yaşadığı bildirildi.

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Altaylı’nın kızı Zehra Der, Ankara’da Sincan Cezaevi'nde tutulan babasının hayati tehlike yaratacak kalp sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Babasının hastanede tedavi altına alınması gerektiğini ancak bu konudaki iki talebin geri çevrildiğini belirten Der, Alman Büyükelçiliği ile irtibat halinde olduklarını da ifade etti.

Antalya'da turizm işletmesi bulunan Enver Altaylı 20 Ağustos 2017'de gözaltına alınmış ve ardından Sincan Cezaevi'ne nakledilmişti. Altaylı, Gülen yapılanması mensubu olmakla suçlanıyor.

DW,dpa/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Karabük'te büyük yangın!Karabük'te büyük yangın!
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişmeSon dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

İlginizi Çekebilir

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Rusya, Fransa'yı Suriye konusunda uyardı! Macron azarı yiyince kıvırdı

Rusya, Fransa'yı Suriye konusunda uyardı! Macron azarı yiyince kıvırdı

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Böyle baba olmaz olsun! Bebeğini çatıdan attı!

Böyle baba olmaz olsun! Bebeğini çatıdan attı!

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

Rus bakan açıkladı: Özür dilediler

Rus bakan açıkladı: Özür dilediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.