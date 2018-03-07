‘Türkiye'de Çalışan Kadın Oranı Yüzde 50’ye Çıkmalı’

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın yayınladığı Türkiye’deki kadın emeğine ilişkin rapor, kadınların ekonomiye katılımının düşük olduğunu gözler önüne serdi. Raporu değerlendiren Diyarbakırlı işkadınları, çalışan kadın oranının yüzde 50’ye çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı.

“Her 10 kadından sadece 3’ü çalışma hayatında yer alıyor. Nüfusu bakımından yüzde 21.2’si yani 16 milyonu aşkın kişi yoksullukla mücadele eden Türkiye’de her 10 kadından 2’si yoksul. Türkiye’de kadınların işgücüne katılma düzeyi, OECD ve AB’ye üye ülke ortalamalarının çok altında. Yıllık verilere göre, 2016 yılında kadınların işgücüne katılma oranı Türkiye’de yüzde 32,5 iken; OECD üye ülke ortalamalarında yüzde 51,9, AB üye ülke ortalamalarında yüzde 46.”

Bu tespitler DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle hazırladığı rapordan. Raporda yer verilen tespitler iç açıcı değil. Peki, kadın örgütleri bu konuda ne düşünüyor?

Diyarbakır İşkadınları Derneği (DİKAD) Başkanı Reyhan Aktar, raporu Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi. Aktar, Türkiye’de kadının çalışma hayatına katılımının arttırılması gerektiğine vurgu yaparak, “Türkiye’de kadın çalışan oranı cüzi oranda da olsa artış göstermekte. Ama bu artış hala yeterli değil. Türkiye’yi diğer gelişmiş ülkelerle kıyasladığımız zaman bizde yüzde 30 çalışan kadın oranı oralarda, yüzde 45-50 bandında. Türkiye’de erkek çalışan oranının yüzde 70’ten yüzde 100’e çıkması mümkün değil. Bu sadece Türkiye’ye mahsus değil diğer dünya ülkelerine de mahsus bir şey. Ama yüzde 30 bir kadın çalışan oranı, Türkiye ekonomisinde yüzde 50’lere hayli hayli çıkabilir. Eğer şimdi Türkiye’de 2023 hedefleri varsa ortada bir milli gelir hedefi varsa bu kadın çalışanlar olmadan olmaz. Yüzde 30 bandının en az yüzde 45lere çıkmadan olması mümkün değil” dedi.