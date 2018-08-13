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Türkiye'de "ekonomik güvenliği tehdit edenlere" soruşturma

13.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

Türkiye’de döviz kuru artışıyla ilgili yönlendirici haber ve sosyal medya paylaşımları yaptıkları iddia edilen kişiler hakkında "ekonomik güvenliği tehdit” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Türkiye'de "ekonomik güvenliği tehdit edenlere" soruşturma

Türkiye’de döviz kurlarında rekor seviyede artış yaşanırken, "ekonomik güvenliği tehdit eden kişilere yönelik" soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu kapsamda 346 sosyal medya hesabının tespit edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalarda, yazılı ve görsel haberler ile sosyal medya paylaşımları da mercek altına alınacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye ekonomisini hedef alan saldırılar kapsamında" soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "ekonomik saldırılar kapsamında bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde paylaşım yapan" 346 hesabın tespit edildiği ve tahkikat başlatıldığı belirtildi.

SPK’dan yalan haber uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) yapılan açıklamada da, "yalan, yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal işlemin uygulanacağı" duyuruldu.

Sermaye piyasalarının güvenilir, etkin ve şeffaf bir ortamda işlemesi adına tüm tedbirlerin alındığına dikkat çekilen duyuruda, söz konusu haberlerin yatırımcıların karar verme süreçlerini etkileyebileceği belirtildi. SPK, bu durumun "en hafif şekliyle ülkemiz sermaye piyasalarında güvenilirliğin ve şeffaflığın ciddi manada zedelenmesine ve yatırımcıların zarar görmesine yol açabileceğini" ifade etti.

Duyuruda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun "piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107’nci maddesinin ikinci fıkrasında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası uygulanacağının düzenlendiği hatırlatıldı.

DW,GA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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