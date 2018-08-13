Türkiye’de döviz kurlarında rekor seviyede artış yaşanırken, "ekonomik güvenliği tehdit eden kişilere yönelik" soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu kapsamda 346 sosyal medya hesabının tespit edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalarda, yazılı ve görsel haberler ile sosyal medya paylaşımları da mercek altına alınacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye ekonomisini hedef alan saldırılar kapsamında" soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "ekonomik saldırılar kapsamında bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.