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Türkiye'de elektrik ve doğalgaza zam

01.08.2018 12:38 | Son Güncelleme

Türkiye'de konut abonelerinin kullandığı elektrik ve doğalgaza yüzde 9 zam yapıldı.

Türkiye'de elektrik ve doğalgaza zam

BOTAŞ, doğalgazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı gaza ise yüzde 49,5 zam yaptı. Santraller, ödemeleri dolar üzerinden yapacak.Türkiye'de elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarına kilovatsaat başına yüzde 9 ile yüzde 14 arasında zam yapıldığını duyurdu. Kurumun açıklamasında, vergi ve fonlar dâhil perakende elektrik satış tarifelerinde, meskenler için yüzde 9, diğer tüketiciler için yüzde 14 artışa gidildiği duyuruldu.

EPDK, zam gerekçesi olarak enerji maliyetlerinde gerçekleşen artışları gösterdi. Anadolu Ajansı, elektrik fiyatlarına en son 1 Nisan'da yüzde 2,89 zam yapıldığını belirtti.

Doğalgaz zammı

1 Ağustos itibarıyla konut abonelerine uygulanan doğalgaz fiyatına da yüzde 9, yıllık tüketim miktarı 300 bin metreküpün üstünde olan proses amaçlı doğalgaz kullanan serbest tüketicilere uygulanan fiyata ise yüzde 14 zam yapıldı.

Elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza ise yüzde 49,5 zam yapıldı. Santraller ödemeleri, işlemin yapıldığı günkü dolar satış kuru üzerinden yapacak.

Söz konusu zamma ilişkin Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nden (BOTAŞ) yapılan açıklamada, " İlgili taraflarla görüşülerek karşılıklı varılan mutabakatla elektrik üretim amaçlı doğalgaz kullanan serbest tüketici müşterilerimize doğalgaz satış fiyatı bin metreküp için 270 dolar olarak uygulanacaktır ve güncel döviz kuru üzerinden Türk Lirası olarak faturalandırılacaktır" denildi.

BOTAŞ, zamların "ham petrol fiyatlarında ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak doğalgaz alım maliyetlerinde önemli oranda artışlar meydana gelmesi" nedeniyle yapıldığını ifade etti. BOTAŞ'ın açıklamasında, yaklaşık 44 aydır doğalgaz satış fiyatlarında herhangi bir artış yapılmadığı ve Ekim 2016'da yaklaşık yüzde 10 indirim uygulandığı belirtildi.

Yıllık enflasyona etkisi

Reuters'a konuşan ekonomistler, elektrik ve doğalgaza yapılan zamların yıllık enflasyonda 35-40 baz puanlık, yani 0,35 veya 0,40 yüzde puanlık bir artışa neden olmasını öngördüklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Salı günü 2018 için yıl sonu enflasyon oranı tahminini yüzde 8,4'ten yüzde 13,4'e çıkarmıştı. TCMB raporunda, "Bu güncellemede, akaryakıt dışı enerji fiyatları üzerindeki petrol ve kur kaynaklı maliyet unsurlarının etkileri de dâhil edilmiştir" denilmişti.

DW/CÖ,BÖ
© Deutsche Welle Türkçe

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