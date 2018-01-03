Türkiye'de enflasyon yüzde 11.14'e yükseldi

39 puan artış göstererek, yüzde 11.14'e yükseldi. Aralık ayı enflasyonunda artış ise yüzde 11.92'yi buldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve 2017 yılı enflasyonu, bir önceki yılın yüzde 8.53'lük enflasyonuna göre 3.39 puan artışla yüzde 11.92 düzeyine yükseldi.

TUİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları da Aralık ayında yüzde 1.37 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 15.47'yi buldu. Üretici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre yıllık artış da yüzde 15.82'e çıktı.

Tüketici fiyat endeksinde en yüksek aylık artış yüzde 1.69 artış ile ulaştırma grubunda görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.52, ev eşyasında yüzde 1.18, konutta yüzde 0.77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.47 artış görüldü. Buna karşılık giyim ve ayakkabı yüzde 2.39, haberleşme yüzde 0.17 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.01 düşüş gözlemlendi.

En yüksek artış gıda ve alkolsüz içeceklerde