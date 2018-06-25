HABER

Türkiye'de gazeteler Erdoğan'ın zaferini nasıl gördü?

25.06.2018 07:48 | Son Güncelleme

Pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri Türkiye'deki tüm gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

Türkiye'de gazeteler Erdoğan'ın zaferini nasıl gördü?

Pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri Türkiye'deki tüm gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

Hürriyet gazetesi "Çoğunluk Cumhur'un" dedi ve sürmanşetinde "İlk turda zafer" ifadelerini kullandı.

Gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kazanan Türk milleti" sözlerinin yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Denge ve denetleme görevini aldık" açıklamasına da yer verdi.

Hürriyet bir diğer haberinde ise Muharrem İnce'nin CHP'den fazla oy aldığını aktardı.

Hürriyet

Sabah gazetesi manşetinde "Türkiye yeni dönemde Başkan'la devam dedi" üstbaşlığını ve "Cumhurun zaferi" başlığını kullandı.

Dünyadan Erdoğan'a gelen tebrik telefonlarına da yer veren Sabah, Erdoğan'la İnce arasındaki 10,6 milyon oyluk farkı da yazdı.

Cumhuriyet gazetesi, AKP'nin Meclis'teki çoğunluğunu kaybetmesini "koalisyon dönemi" olarak yorumladı ve Meclis'te MHP'nin desteğine ihtiyaç duyacak olması nedeniyle "Saray'a kurt kapanı" manşetiyle çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'nin düşen oylarına atfen söylediği "Hedefe ulaşamadık" sözünü öne çıkaran gazete, Meclis'te grup kurmaya sayısı yeten 5 parti olacağını, Meclis'te 8 partiden temsilcilerin yer alacağını yazdı.

Posta gazetesi "Türkiye Cumhuriyeti ilk başkanını seçti: Erdoğan kazandı" manşetiyle yayınlandı.

Seçime katılım oranının hem Kasım 2015 seçimini hem de Nisan 2017 referandumunu geride bıraktığını yazan Posta, İnce'nin partisinden yüzde 8,1 fazla oy alırken Akşener'in ise partisinden yüzde 2,6 az oy aldığına dikkat çekti.

POSTA

Yeni Şafak seçim sonucunu "24 Haziran Devrimi" olarak değerlendirdi ve "Yeniden Bismillah" manşetine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Başkanı" olarak tanımlayan gazete, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9. seçiminde de zafer kazanamadığını yazdı ve "CHP'de fırtına kopacak" dedi.

Yeni Şafak seçimin kaybedenlerinin "Türkiye'yi abluka altına almak isteyen Batı, terör örgütleri ve eski Türkiye'nin özlemi içindeki muhalefet" olduğunu yazdı.

YENİ ŞAFAK

Sözcü gazetesinin manşetinde "Atı alan yine Üsküdar'ı geçti" başlığı vardı.

Gazete YSK'nın sonuçları ilan etmesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anadolu Ajansı verilerini baz alarak kendisini cumhurbaşkanı ilan etmesini eleştirdi.

Sözcü Bahçeli'yi "seçimin kazananı" ilan ederken Saadet Partisi'nin yüzde 1,4 oy ile milletvekili çıkaramamasını "hayal kırıklığı" diye niteledi, Meral Akşener'in yüzde 7,3'lük oyunu ise "Tülbent devrimi yarım kaldı" diye niteledi.

PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
Seçim 2018: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk lideri ErdoğanSeçim 2018: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk lideri Erdoğan
Erdoğan: ‘Kazanan 81 Milyon Vatandaşımızın Her Bir Ferdidir’Erdoğan: ‘Kazanan 81 Milyon Vatandaşımızın Her Bir Ferdidir’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de 'yönetim istifa' sloganları yükseliyor!

24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de 'yönetim istifa' sloganları yükseliyor!

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

İlginizi Çekebilir

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!

Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!

Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

Dünyanın en iyi üniversitesinde skandal! Seks partisi yaptılar!

Dünyanın en iyi üniversitesinde skandal! Seks partisi yaptılar!

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimlerine damga vuran parti: MHP

24 Haziran seçimlerine damga vuran parti: MHP

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama!

Son dakika! Almanya'da patlama

Son dakika! Almanya'da patlama

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor

İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor

Pompeo'dan Trump ve Putin açıklaması!

Pompeo'dan Trump ve Putin açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.