Türkiye’de Gözler Yasama-Yürütme İlişkisinde

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 24 Haziran günü eş zamanlı yapılan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerindeki ilk sonuçlarını ilan etmesiyle Türkiye’de yeni yönetim sistemi resmen yürürlüğe girdi. Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin ederek görevine başlaması ve ardından da Başbakanlık’ın ortadan kalkması nedeniyle Cumhurbaşkanı olarak 66. hükümeti kurması için geri sayım başladı. Bunun için öncelikle 600 milletvekilinden oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) işbaşı yapması gerekiyor. YSK’nın 4 Temmuz saat 17.00 itibariyle itirazlar sona erdikten sonra ilan edeceği kesin sonuçlarla son dakika değişikliği olmazsa TBMM’deki sandalye dağılımı belli olmuş durumda. TBMM, YSK’nın kesinleşmiş sonuçları Resmi Gazete’de ilan etmesinden üç gün sonra ilk oturumunu yapacak. Dolayısıyla 8 Temmuz Pazar günü TBMM’de milletvekilleri yemin töreni yapılmasıyla yasama organı çalışmaya başlayacak. Eğer YSK, 4 Temmuz’da resmi sonuçları yayımlarsa TBMM Cumartesi günü açılabilecek. Meclis’te hareketli günler

TBMM’deki mevcut sandalye dağılımı itibariyle AKP 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49 ve İYİ Parti 43 milletvekiliyle temsil edilecek. Ancak AKP’yle ittifak içinde seçimlere girme kararı alan ve AKP listesinden Ankara Milletvekili seçilen Mustafa Destici, bugün gazetecilere, halen genel başkanlığını yürüttüğü Büyük Birlik Partisi (BBP) çatısı altında vekillik yapacağını açıkladı. Destici, TBMM’deki resmi kayıtta AKP’li görünmekle birlikte “Meclis’te BBP’yi temsil edeceğim” dedi. Eğer Destici, BBP’yi temsil etmek için ayrıldığında AKP’nin sandalye sayısı 294’e inecek. TBMM’de temsil edilen siyasi parti sayısı ise 6’ya yükselecek. İttifakla seçime giden CHP listesinde ise, Saadet Parti (SP) kökenli 2 isim mevcut. İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ile Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın, CHP’den istifa ederek SP’ye geçiş yapıp-yapmayacağı merak konusu. Eğer bu vekiller, ayrılık kararı alırsa CHP’nin sandalye sayısı 144’e inecek. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde TBMM’de siyasi partiler açısından hareketli günler yaşanabileceği bekleniyor.

Baykal geçici TBMM başkanı olacak mı? TBMM’nin açılış gününde ise, Temmuz 1938 doğumlu olması nedeniyle “En yaşlı üye” sıfatıyla Deniz Baykal’ın, TBMM Geçici Başkanı olup-olmayacağı da gündemde. CHP’nin Antalya 1. sıradan aday göstermesiyle yeniden milletvekili olan Baykal, uzun süredir GATA Hastanesi’nde tedavi altında. Beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle konuşma yeteneğinde kısmi kayıp olduğu kaydedilen Baykal’ın, sağlık durumu nedeniyle açılış konuşmasının ardından yemin törenini izleyemeyeceği iddiası da söz konusu. Baykal’ın yerine görev alacak diğer isimse yaşı itibariyle Mart 1947 doğumlu Durmuş Yılmaz. Eski Merkez Bankası Başkanı, ekonomist Yılmaz, İYİ Parti Ankara Milletvekili olarak seçildi. Yılmaz, bugün gazetecilere, açılış günü için TBMM Genel Sekreterliği’nden bilgi beklediğini açıkladı. Ayrıca TBMM’de ilk kez “hamile kadın vekil” de var. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer’in 8 aylık hamile olması nedeniyle TBMM’de bir ilk yaşanacak. Taşçıer, TBMM’de doğuma değin kızı Nehir ile birlikte olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nda neler oluyor? Bu arada Ankara’da gözler, yeni dönemde hükümetin merkezi olacak Cumhurbaşkanlığı’nda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, geçen hafta İstanbul’da Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrasında yeni yapılandırma konusunda çalışmaları hızlandırdığı konuşuluyor. 66. hükümeti Cumhurbaşkanı kuracak Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’ncü Cumhurbaşkanı olarak TBMM’de yemin ederek görevine başlayabilecek. Erdoğan’ın yemin töreni, TBMM’nin açılışı ertesinde gerçekleştirilecek. Ancak Erdoğan, Türkiye’nin yeni yönetim şekli Başkanlık Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak yeni hükümeti kuracak. Türkiye’nin 66’ncı hükümeti, Başbakanlık olmaksızın Cumhurbaşkanlığı’na bağlı şekilde oluşturulacak. Erdoğan, yeni hükümet yapısında anayasa uyarınca istediği sayıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı da görevlendirebilecek. Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı’nda kendisine bağlı komisyonlar kurmayı da planladığı yorumları yapılıyor. Erdoğan’ın, eğitim, enerji, ekonomi gibi farklı başlıklarda akademisyen ve uzman isimlerden danışmanlık alacağı komisyonlar kurması bekleniyor.