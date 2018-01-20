Türkiye’de HDP Haricinde Muhalefet Operasyonu Destekliyor

Son Güncelleme 5 saat önce 20.01.2018 20:54 |5 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altındaki muhalefet partileri CHP, MHP ve İyi Parti’den Zeytin Dalı Operasyonu’na destek açıklamaları gelirken, Kürt siyasi hareketi temsilcisi HDP’den Afrin’e yönelik operasyon yürütülmesine tepki geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altındaki muhalefet partileri CHP, MHP ve İyi Parti'den Zeytin Dalı Operasyonu'na destek açıklamaları gelirken, Kürt siyasi hareketi temsilcisi HDP'den Afrin'e yönelik operasyon yürütülmesine tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zeytin Dalı Operasyonu sırasında azami şekilde sivillere zarar verilmemesine dikkat edileceğine inandığını bildirdi. Yılmaz, "Türkiye'nin güvenlik ihtiyacının karşılanması ve kendisine yönelik terör saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Biz Türkiye'nin çıkarlarını ve güvenliğini düşünüyoruz. Biz askerlerimiz için riskler oluşturmadan tamamlanmasını diliyoruz. Rusya ile hava operasyonu konusunda bir anlaşmaya varıldığını görüyoruz. Bu da Türk askerine yönelik riskleri azaltması açısından önem taşıyor. Oradaki sivil halka zarar verilmeden operasyon yapılması için önlemler alındığını da düşünüyoruz. Suriye'de daha kapsamlı çözüme odaklanılması ve Suriye'nin bölünmesini önleyecek süreci başlatmasını umuyoruz. Türkiye'nin sınırlarında terör oluşumuna izin verilmemesi yanı sıra Suriye'nin istikrarını istiyoruz. Afrin'deki sivil halka, Araplar”a, Türkmenler”e herhangi şekilde zarar verilmesine yol açılmayacağına inanıyorum.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ateşkes ve müzakere süreçleri hatırlatması yaptığı açıklamayı da değerlendiren CHP'li Yılmaz, "İdlib ile Afrin pazarlığı yapılmadığı ya da bağlantısı olmadığı söylenemez. Rusya ile karşılıklı anlayış birliği olduğunu anlıyoruz. Ancak Rusya, PKK ve bağlantılı PYD'yi ise açıkça karşısına almak istemiyor. Rusya, sözlü olarak Türkiye'nin operasyonuna karşı çıksa da fiilen İdlib nedeniyle karşı çıkmayacağını düşünüyoruz” diye konuştu. İyi Parti: ‘Operasyon sırasında etkin diplomasi gerekiyor' Amerika'nın Sesi'ne konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ise, "Öncelikle TSK'nın başlattığı operasyonun bölgeye güvenlik ve barış getirmesini diliyoruz. Türk Ordusu'nun da en üstün muvaffakiyetle gerçekleştireceği ve sonlandıracağına olan inancımız tamdır. Hükümet'in bu konuda muhalefet ve parlamentoyla daha yakın bir bilgilendirme içerisinde olması gerektiği inancındayız. Böylesi bir süreçte iç çekişmenin ne iktidara ne muhalefete faydası olmaz. Bu nedenle bir an önce Hükümet'ten bu harekata ilişkin askeri-politik değerlendirme bekliyoruz.

Bu harekat devam ederken diplomasi kanallarını da etkin şekilde kullanmak gerektiği kanaatindeyim. Suriye eş zamanlı olarak farklı ülkeler için ABD, Rusya gibi ülkeler için operasyon alanı haline gelmiş topraklar. Diplomatik kanallarla da harekat için önünü açıcı çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı. Özdağ, Türkiye ile Rusya arasında Afrin – İdlib pazarlığı yapılıp yapılmadığı konusunda ise, "Resmi kaynaklar tarafından bu tür pazarlıklar yapıldığı teyit edilmiş değil ama olmuş olabilir. Bu nedenle de hükümetin muhalefet olarak bizleri bilgilendirmesi gerektiğini düşünüyoruz” görüşünde. HDP: ‘Afrin'de çatışma yoktu, Türkiye'ye saldırı ise yalan' HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ise, akşam düzenlediği basın toplantısıyla Afrin'e yönelik operasyon yapılmasına kesinlikle karşı olduklarını yineledi. Kemalbay "Zeytin Dalı” adı altında bir operasyon düzenlendiği söyleniyor. Egemen iktidarların tarihinde hep böyle olmuştur. Ne zaman bir savaş, katliam olsa barışla anılan semboller kullanılır. Bu operasyon, Zeytin Dalı adı altında bir işgaldir. Afrin'e Rojava'ya yönelik işgal girişimiyle karşı karşıyayız. Şimdi AKP-Erdoğan-Bahçeli iktidarı tarafından güya Afrin'den Türkiye'ye saldırı varmış gibi açık bir şekilde yalan söyleyerek, Türkiye halklarını yanıltarak işgal girişiminde bulunuyor. Bu kabul edilemez.” dedi.

Afrin'deki sivil varlığına dikkat çeken Kemalbay, "Afrin'de 1 milyonu aşkın insan yaşıyor. Suriye savaşında belki de çatışmanın olmadığı yegane yerlerden biri Afrin. Savaştan kaçan birçok insan Afrin'de yaşamlarını sürdürüyor. Afrin'de ağırlıklı olarak Kürt halkı yaşıyor. Kürtler, Araplar, Ermeniler bir meclis oluşturarak doğrudan demokrasi örneğini savaş koşullarında hayata geçirmeye çalışan örnek bir yer. Şu anda Afrin'e yönelik bombardıman ve top atışları kadınların, çocukların, sivillerin yaşamını tehdit ediyor. Bu saldırı yakın bir tarihte demokratik bir müzakere sürecini başlatmış olan Suriye'deki demokrasi sürecini de baltalayan, yeniden çatışmayı savaşı kışkırtan bir adım olmuştur.” diye konuştu. HDP'liler ayrıca Twitter'da "Afrin Savaşına Hayır” etiketiyle paylaşımlar da yapıyor. MHP: ‘Türkiye adımlarını Menbiç ile taçlandırmalı' AKP ile gelecek seçim süreci için ittifak hazırlıkları yürüten MHP'den de operasyona destek açıklaması geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter aracılığıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin askerlere başarı dileğinde bulunduğunu paylaştı. Yalçın, özetle, "Sayın Bahçeli'nin ilk sözleri ‘ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin' şeklinde olmuştur. Türkiye milletlerin bağımsız yaşama iradesine tasallutu bir defa daha reddetmiştir. Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu bir uluslararası düzeni reddediyoruz. Küresel vicdanın emperyalist iştiha ve saldırganlığa galebe çaldığı bir dünya istiyoruz. Hakkın, hukukun parayla satın alınamadığının; güçle, silahla tayin edilemeyeceğinin, uluslararası nizamın ve barışın korkuyla tesis edilemeyeceğinin bilinmesini istiyoruz. Türkiye Afrin harekatına yönelik adımlarını Münbiç'le taçlandırmalı, üniforma giydirilmeye çalışılan terörizmin belini kırıncaya kadar caydırıcı gücünü kullanmaya devam etmelidir.” dedi.