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Türkiye'de iki bin Yahudi Portekiz vatandaşlığı için başvurdu

07.05.2018 20:35 | Son Güncelleme

Türkiye'de yaşayan iki bin Sefarad Yahudisi Portekiz vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulundu.

Türkiye'de iki bin Yahudi Portekiz vatandaşlığı için başvurdu

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi, vatandaşlık için bütün dünyadan toplam 12 bin başvuru aldıklarını söyledi.Türkiye'de son iki yıl içerisinde iki binden fazla Sefarad Yahudisi vatandaş Portekiz vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulundu.

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva, Pazartesi günü yaptığı açıklamada son iki yılda Portekiz vatandaşı olmak için dünyanın farklı yerlerinden başvuru yapan Sefarad Yahudilerinin sayısının toplam 12 binden fazla olduğunu belirtti. Portekiz vatandaşlığı için en fazla başvuru ise Türkiye'de yaşayan Yahudilerden geldi. Büyükelçi'ye göre Türkiye'de yaşayan iki binden fazla Sefarad Yahudisi son iki yıl içerisinde aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) üyesi de olan Portekiz'in vatandaşlığına geçmek için başvuru yaptı.

Büyükelçi, Türkiye'de yaklaşık 17 bin Sefarad Yahudisinin yaşadığını tahmin ettiklerini söyledi. Sefarad Yahudileri, yaklaşık 500 yıl kadar önce gördükleri baskı nedeniyle günümüzde İspanya ile Portekiz'in yer aldığı İber Yarımadası'ndan ayrılmış ve özellikle İtalya, Balkanlar, Türkiye ile Kuzey Afrika ülkelerine göç etmişti. O dönemde göç edenlere kapılarını açan Osmanlı İmparatorluğu, Sefarad Yahudilerinin ülkede yerleşmesine izin vermişti.

Seneler içerisinde Türkiye'deki sayıları azalan Sefarad Yahudileri özellikle 1948 yılında İsrail devletinin kurulmasının ardından İsrail'e göç etmişti.

Lizbon yönetimi 2015 senesinde ülke dışında yaşayan Sefarad Yahudilerine Portekiz vatandaşlığına geçme olanağı tanıdığını açıklamıştı. Vatandaşlık için Portekizce dil yeterliliği aranmıyor. Türkiye'de yaşayan Sefarad Yahudilerinin kullandığı Ladino dili ise günümüzde neredeyse ölmek üzere.

KNA/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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