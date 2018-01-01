Türkiye’de Kadın Cinayetleri 2018’de %25 Arttı

Türkiye'de kadın cinayetleri artış göstermeye devam ediyor.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun yayınladığı rapora göre, kadın cinayetleri sayısı bir önceki yıla göre %25 artarak 409 oldu.
2009 yılında Münevver Karabulut'un öldürülmesinin ardından kurulan platform, yıllardır düzenli olarak kadın cinayetlerini hukuki olarak takip ediyor. Kadın örgütünün daha önceki yıllarda yayınlamış olduğu rakamlara göre, 2013'te 237, 2014'de 294, 2015'te 303, 2016'da 328 kadın cinayeti işlenmişti.
Cinayetlerin %39'u koca, erkek arkadaş ya da eski koca ya da eski erkek arkadaş tarafından işlendi
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu cinayetlerin istatistiki dağılımını da yayınladı. 409 kadının %39'u kocası, erkek arkadaşı, ayrıldığı erkek ya da eski kocası tarafından öldürülürken %33'ü tespit edilemeyen kişiler tarafından, %24'ü ise babası, oğlu, üvey oğlu ya da bir akrabasınca infaz edildi.
57 kadının öldürüldüğü İstanbul, 2017 yılında en fazla kadının öldürüldüğü kent olurken onu 25 cinayetle Antalya, 18 cinayetle Bursa, 17 cinayetle Adana, 15 cinayetle Gaziantep takip etti. 63 ilde kadınlar öldürülürken Tunceli, Rize, Erzurum, Kırklareli ve Hakkari'nin de aralarından bulunduğu 18 ilde kadın cinayeti işlenmedi.
Cinayetlerin %43'ü ateşli silahlarla, %21'i aletlerle işlendi.
"Kadın Cinayetleri OHAL'le beraber artış gösterdi”
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal'in kadına yönelik şiddetin artmasında rol oynadığı iddiasında:
"OHAL ile KHK'lar ile özellikle haklarımıza yönelik saldırıların artmasıyla kadın cinayetleri de paralel olarak artış göstermeye başladı, Aralık ayında tam 45 kadın hayatını kaybetti. Yine OHAL'le beraber sürdürülen savaş politikaları kadın cinayetinde vahşetin artmasına sebep oldu; kadın cinayetlerinde faili belli olmayan cinayetlerle karşılaştık. Koruma altında kadınlar öldürüldü. Yaş aralığı düştü, çocuklar öldürüldü. 2017 yılında kadın cinayetinin en çok artmasının sebepleri devletin kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddete karşı önlem alması yerine daha çok artıracak uygulama ve yasaların getirmeye çalışmasından dolayıdır.”
"387 çocuk istismara uğradı, 20 çocuk öldürüldü”
332 kadının cinsel şiddete uğradığı açıklayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, çocuklara yönelik istismar ile birlikte çocuk cinayetlerinin de son dönemde artığını verilerle ortaya koyuyor.
"Bu yıl 387 çocuk istismara uğradı. Çocuklar kaldıkları yurtlarda, okullarında öğretmenleri, okul çalışanları tarafından, evlerinde istismar edildiler. Aralık ayında 41 çocuk istismara uğradı. İstismara uğrayan bu çocuklar intihara kalıştı veya intihar ettiler. İstismara uğrayan bu çocukların gelecekleri ellerinden alınıyor, öldürülüyorlar. Bu yıl öldürülen 20 çocuğun yarısı, yani 10 çocuk babası tarafından öldürüldü.”
Müftülere resmi nikah yetkisi verilmesi eleştirildi
Raporda, "Çocuk yaşta evliliklerin önünü açacak olan ‘Müftülüklere resmi nikah yetkisinin' verilmesi bir gecede apar topar ‘isteseniz de istemeseniz de geçecek' denilerek yürürlüğe girdi, arabuluculuk gibi hukuk dışı uygulamalar getirilmeye çalışıldı. Arabuluculuk yasası, kadın cinayetlerini arttırıyor, çünkü kadınların evlenememe değil boşanamama sorun var” ifadeleri dikkat çekti.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 29 Ağustos 2012 tarihinde Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla Nurettin Gider'i öldüren ve bu nedenle müebbet cezasına çarptırılan Nevin Yıldırım için Twitter'da kampanya yapıyor. Örgüt, Yıldırım'ın yarın İstanbul'daki Süreyya Operası'nın önünde basın açıklaması yapacak.
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