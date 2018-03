‘Türkiye’de Kadınlar Kayıt Dışı İstihdam Ediliyor’

Nüfusu bakımından yüzde 21.2’si yani 16 milyonu aşkın kişi yoksullukla mücadele eden Türkiye’de her 10 kadından 2’si yoksul. Ancak yoksulluk verisi, mülkiyet sahipliğiyle de birlikte değerlendirildiğinde yoksulluktan en fazla kadınlar etkileniyor.

Söz konusu rapora göre; nüfusu itibariyle Türkiye’nin yüzde 49.8’ini kadınlar oluşturuyor ancak çalışma hayatında ise her 10 kadından sadece 3’ü yer alıyor.

Son veriler itibariyle istihdam edilen kadınların yaklaşık yüzde 44’ünün kayıt dışı olduğu açıklanan raporda, “Ücretsiz aile işçisi her 10 kadından 9’u, kendi hesabına çalışan her 10 kadından 7’si, ücretli maaşlı veya yevmiyeli çalışan her 10 kadından 2’si kayıt dışı çalıştırılmaktadır. Bu durum kadınların çalışma hayatında daha güvencesiz olmalarının yanı sıra en temel sağlık, emeklilik gibi haklardan mahrum kalmalarına neden olmaktadır” deniliyor.

Genç kadınlar da işsiz kalıyor

Ücretsiz aile işçisi konumundakiler gibi kadınlar da “işsiz kadınlar” olarak değerlendirildiğinde “Geniş tanımlı kadın işsizliği” kavramı ortaya çıkıyor.

Rapordaki verilere göre; evdeki kadınlar haricinde Türkiye’deki kadın işsizliğine bakıldığında 2014 yılında yüzde 11,9, 2015 yılında yüzde 12.7 iken 2016 yılı sonunda ise yüzde 13,7’ye çıktığı gözlemleniyor. Ancak “geniş tanımlı kadın işsizliği” bakımından ise tablo daha vahim görünüyor. Raporda, “2014 yılında 2 milyon 788 bin olan geniş tanımlı kadın işsizliği 2016 yılında 2 milyon 959 bine ve son olarak 2017 yılı Kasım ayında 2 milyon 896 bine ulaşarak yüzde 24,5 olmuştur” deniliyor.