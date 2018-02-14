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Türkiye’de Mali Müşavir Olacaktı ABD’de Emlakçı Oldu

14.02.2018 15:50 | Son Güncelleme

Türkiye’de muhasebecilik yaparken Teksas’ta emlakçı olan Hüseyin Ünal da Amerika’da çeşitli meslek gruplarında hayata tutunan Türkler'den. Ünal Amerika'nın Sesi'nden Mehtap Çolak Yılmaz'ın sorularını yanıtladı

Türkiye’de Mali Müşavir Olacaktı ABD’de Emlakçı Oldu

Türkiye’de muhasebecilik yaparken Teksas’ta emlakçı olan Hüseyin Ünal da Amerika’da çeşitli meslek gruplarında hayata tutunan Türkler'den.

“2009 yılında geldin mi eşimle burada yaşıyorduk kendisi. Kendisi eşimle internette tanıştık eşimle. Aşk için geldim buraya kadar. Uzun vadeli uzaktan bir ilişkimiz oldu dört yıl kadar. Kendisi Meksikalı. Türkiye’de muhasebeciydim tam mali müşavir olacaktım buraya geldim burada yaşamaya başladık. Şu anda görüşme yaptığımız restoranda Altı yıl kadar menajerlik yaptım. 2015 yılında emlak işine girdim de eşimle birlikte emlakçı olarak yapıyoruz.”

Hüseyin Ünal da Amerika’da yaşamaya başlayan her göçmen gibi eğitimini aldığı alandan çok daha farklı mesleklerde çalışma şansı elde etmiş.Peki Amerika’da emlakçılık yapmanın Türkiye’den farkı ne?

“Burada emlak sistemi çok oturmuş. İnternetten oluyor genelde. Ev alan ya da satanlar bizimle irtibata geçiyorlar. Bir havuz var bütün evler emlakçılar bir havuza koyuyor bunu. Bizim para vererek üye olduğumuz bir sistem bu. Bütün emlakçılar bu evlerini koyuyor araya. Sadece emlakçılar koyabiliyor sadece emlakçılar görebiliyor. Müşteri evini satmak istediği zaman bize geliyor satıcı bütün komisyon ödüyor. Alıcı hiçbir şekilde komisyon komisyon edebiliyor ödeyemiyor emlakçı hiçbir zaman sus satış fiyatı üzerinde de altında fiyat belirleyemiyor. Hem satıcı memnun oluyor hem alıcı.”

Ünal, sürekli eğitim gerektiren, hafta sonları çalışmak zorunda olduğu mesleğinden memnun. Türkiye’den gelerek ABD’de bu işi yapmak isteyenlere önerileri var.

“Güzel bir iş gibi görünüyor şu Türkiye’den gel bu iş yapmak isteyenlerin önerirsiniz. İngilizce öğrenmeleri gerekiyor önce Türkiye’de bu işi yapan bir insanın burada yapması daha kolay olur. Ama tabii ki çevre önemli çok eski bir meslek emlakçılık. Nerede yaparsanız yapın çevre edinmeniz gerekiyor. Çevre edindikten sonra gerisi kolay.”

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Google translate'den mi tercüme ettiniz yazılanları? Haber yapıyorsanız birazcık dikkatli olun lütfen.
Ulan adam Türkçe röportaj veriyor onu bile yazmayı beceremiyorsunuz !!! Sanki Google translateten çeviri yapmışlar
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