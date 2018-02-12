Türkiye’de Meslek Örgütlerinde 'Bölünme' Rahatsızlığı Yaşanıyor

Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla Hükümet’in meslek örgütlerine yönelik olarak “tek çatı” yapılanması kaldırılarak dernekleştirme yolunda hazırlıklar yürütmesi tepkilere neden oluyor. Türkiye’de en köklü meslek kuruluşları olan Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yapılarında değişiklikler gündemde. Erdoğan’ın, TTB’nin “barış çağrısı” metninden duyduğu rahatsızlık ile gündeme taşıdığı meslek odaları yapılarında değişiklik yapılması meselesi gerilim yarattı. Ancak anayasal ve yasal değişiklikler Suriye topraklarında Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’na destek veren TBB’nin de hedef alınması ise, bunun hali hazırda iktidardaki AKP’nin çok uzun süredir rafta beklettiği projelerinden birisi olarak yorumlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi açısından kendi iktidar dönemleri için “Yeni Türkiye” tanımlamasını tercih eden Erdoğan ve AKP’nin, anayasal kuruluşlar olan meslek birliklerinden rahatsızlığı biliniyordu. AKP’nin farklı konulardaki politikaları ve uygulamaları için TBB, TTB ve TMMOB’un eleştirel açıklamalar yapması, raporlar hazırlaması zaman zaman Erdoğan başta olmak üzere hükümet üyelerince sert tepkiyle karşılanıyordu. AKP, örneğin birden fazla federasyon ve konfederasyon yapılması yasal olarak mümkün olan memur ve işçi sendikaları alanında iktidar yanlısı ve destekçisi yapılanmalar olmasını sağlamıştı. Ancak söz konusu meslek alanında serbest çalışmak için üye olunması zorunlu yasal olarak “kamu kurumu niteliğinde” meslek birlikler - odalar şeklinde yapılanmış TBB, TTB ve TMMOB’un, iktidar açısından “muhalif örgütler” varlığı sürüyordu. Bu süreçte, söz konusu meslek örgütlerinde yapılan yönetim seçimlerinde AKP’ye yakın kişi ve gruplarca adaylıkları gözlemlendi. Ancak söz konusu meslek örgütlerinde bu kişi ve gruplar yönetime seçilemedi.

Şimdi Erdoğan’ın yaklaşımıyla TBB, TTB ve TMMOB’un “kamu kurumu niteliği” vasfı yasal değişiklikle ellerinden alınacak. Erdoğan, bu durumu kamuoyuna söz konusu meslek örgütleri adlarındaki “Türkiye” veya “Türk” ibarelerine sahip olmamalı görüşüyle sunuyor. Eğer yasal değişiklik yapılırsa; avukatlık, hekimlik ile mühendislik ve mimarlık mesleği alanlarında “birlik-oda” yapılanmaları ortadan kaldırılacak. TBB Başkanı: Kripto FETÖ’cülerin operasyonu TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet tarafından yapılan destek ziyaretinde konuştu. Feyzioğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de seferde olduğunu ve geçmişte kumpas davalarında TBB olarak savundukları askerlerce savaş verildiğini anlatarak, “Kumpas davalarının yerle bir olmasını sağlayan TBB’ye bugün yapılmak istenen operasyon kimin operasyonudur? Çok açık cevap veriyorum. Bu operasyonun arkasında Sayın Cumhurbaşkanı’nın sarayına sızmış olan kripto FETÖ’cüler vardır” dedi. Feyzioğlu, “TBB, dünyada en etkili şekilde en muteber çıkışları yaparak bu seferin uluslararası hukuktan kaynaklanan bir meşru savunma harekatı olduğunu anlatan TBB ve barolara yönelik operasyon acaba kimin projesidir? Bunun arkasında Sayın Cumhurbaşkanı’nın sarayına sızmış olan kripto FETÖ’cüler vardır, bu operasyonun arkasında kripto PKK’lılar vardır, bu operasyonun arkasında yabancı istihbarat örgütlerinin ajanları vardır. Tüm bu ajanlar ve kriptolar, Sayın Cumhurbaşkanı’nı böyle bir projeye yönlendirmişlerdir” ifadelerini kullandı.

TBB, ayrıca bu ay sonunda düzenleyeceği olağanüstü kongresiyle Türkiye genelinden bütün baro yönetimlerini Ankara’da bir araya getirecek ve Hükümet’in yasal değişiklik hazırlığına karşı tepki gösterecek. Bu arada İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ da, “TBB’nin vermiş olduğu bağımsız yargı mücadelesine sonuna kadar destek olacağız. Erdoğan’ın TBB’ye yaptığı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. TBB’nin yok edilerek Türkiye'de baroların dernekleştirilmesi projesine şiddetle itiraz ediyoruz. Eğer Erdoğan, bu projesinde başarılı olursa biliyoruz ki Türkiye'de avukatlık sistemi darmadağın olacak, dernekleşecek ve bundan en fazla istifade eden de PKK, FETÖ gibi terör örgütleri olacak” dedi. TTB ise 14 Mart’ta yanıt vermeye hazırlanıyor Erdoğan’ın “barış çağrısı” yaptıkları için sert tepki gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TBB) örgütünde de Hükümet’in birlikteki “Türk” adını çıkartılarak birlik yapısını değiştirme hazırlığı yapması rahatsızlığı var. TTB de, 14 Mart Tıp Bayramı çerçevesinde Hükümet’e Türkiye genelinde hekimler tarafından güçlü tepki gösterilmesi yönünde çalışma yürütüyor.

Son olarak CHP’li milletvekilleri de, topluca TTB Merkez Konseyi’ni ziyaret ederek, örgüt yapısında değişiklik yapılmasına karşı muhalefet olarak direnileceği mesajını iletti. Ayrıca Ege Bölgesi’ndeki tabip odalarınca ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, “Ege Bölge Tabip Odaları olarak, meslek birliklerinin başında yer alan Türk ve Türkiye isim ve kavramlarına sahip çıkıyor, tartışmaya açılmasını asla kabul etmiyoruz. Odalarımıza, mesleğimize ve meslek birliğimize sahip çıkıyoruz. Odalarımızın yetkilerinin azaltılmasını değil, artırılmasını talep ediyoruz” denildi. Bu arada Erdoğan’ın tepkisi üzerine İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma açılması başvurusu üzerine gözaltına alınan TTB yöneticileri ise geçen hafta serbest bırakılmıştı. Gözaltına alındıktan sonra İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlerinden uzaklaştırılan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve üyesi Prof. Dr. Taner Gören görevlerine iade edildi. Hükümet’in hedefindeki TMMOB da seçimler yapılıyor