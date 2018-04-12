Türkiye’de Muhalefet İşbirliği Arayışında

Türkiye siyasetinde gelecek Cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimler için iktidar partisi AKP ile MHP’nin kurduğu “ittifak” nedeniyle muhalif siyasi partiler arasında işbirliği olanakları üzerine görüşme trafiği sürüyor. AKP ve MHP’nin ortak imzasıyla TBMM’ye sunulduktan sonra yasalaşan yeni seçim düzenlemeleri dolayısıyla “seçim güvenliği” tartışması güncelliğini koruyor. Ana muhalefet partisi CHP, “seçim güvenliği” için yürüttüğü kampanyanın yanı sıra resmi ittifak kurulması seçeneği ile farklı düzeylerde işbirlikleri için diğer siyasi partilerle temaslarını devam ettiriyor. Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile buluştu. Basına kapalı görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun öncelikle İYİ Parti 1. Olağanüstü Kongresi’nde yeniden genel başkan seçilen Akşener’i kutladığı kaydedildi. CHP’nin genel seçimlerde herhangi bir siyasi partiyle ittifak kurmama eğiliminde olduğu belirtildi. İYİ Parti’nin “ittifak” yaklaşımında olmadığı dolayısıyla da her iki parti heyetince “ittifak” yerine “işbirliği” ve “seçim güvenliği” meselelerine ağırlık verildiği öğrenildi. Ancak CHP’nin özellikle “yerel seçimlerde ilgili yerleşim yerinde güçlü adayı destekleme” şeklinde işbirliği olanakları üzerinde durduğu ifade edildi.

Görüşme bitiminde, liderler, kameralar karşısına geçti ve tokalaşarak poz verdi. Ancak ev sahibi Akşener, sorulara yanıt verilmeyeceğini belirterek, kısa bir açıklama yaptı. Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu’na çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır Türkiye’de siyasi nezaket konusunda konuşuyoruz. Böyle bir nezaketi, zarafeti gösterdikleri için şahsında arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum, partimizi ziyaret ettiler, kurultayımız için tebrik ettiler. Elbette şimdi hem bu konuyu, hem de Türkiye’nin sorunlarını, ekonomisini, seçim güvenliğini de konuştuk” dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu da, “Siyasette nezaketin hep önemli olduğunu Sayın Genel Başkan da ifade etti. Doğrudur siyaset biraz gerginliklerden arınmalı, nezaket biraz daha öne çıkmalı. Elbette farklı düşüncelerimiz, görüşlerimiz olabilir ama farklı düşünceleri ve görüşleri Türkiye’nin selameti için dillendiriyoruz ve sonuçta halkın hakemliğine başvuruyoruz. Var olan gerginlik ortamının biraz ötelenmesi gerekiyor, hatta olmaması gerekiyor. Sayın Genel Başkanla ve arkadaşlarıyla konuşurken doğal olarak Türkiye’nin sorunları da gündeme geliyor, o sorunları oturduk, konuştuk. Seçim güvenliği konusundaki duyarlığımızı karşılıklı olarak birbirimize aktardık. Şundan bütün vatandaşlarımın emin olmasını istiyorum, Sayın Genel Başkan da içerde ifade etti. Herkes sandığa gitsin büyük bir özgüvenle oyunu kullansın. Bütün sandıklara sahip çıkacağız ve biz demokrasiyi bu ülkeye getirmek için, güçlü bir demokrasiyi bu ülkeye getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu zaten siyaset kurumunun, siyasete güvenenlerin, Türkiye’ye, vatandaşlara güvenmenin de bir sonucu olarak karşımızda duruyor” diye konuştu.