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Türkiye’de Nevruz Öncesi PKK Operasyonları

20.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

Nevruz kutlamaları öncesi Türkiye’nin birçok şehrinde düzenlenen operasyonlarda 100’den fazla şüpheli gözaltına alındı

Türkiye’de Nevruz Öncesi PKK Operasyonları

Nevruz kutlamaları öncesi Türkiye’nin birçok şehrinde düzenlenen operasyonlarda 100’den fazla şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak ve Antalya'da nevruz öncesi PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 76 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet gösteren, örgüt üyelerine yardım ve yataklık eden kişilerle sosyal medyada örgütün propagandasını yapan 11’i Antalya’da toplam 76 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda silah, cephane, örgütsel belge ve dijital materyal ele geçirildiğini yazdı. Ajans, Antalya’nın Alanya ilçesindeki 11 kişinin de terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası yaptıkları, Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medyada propaganda yaptıkları, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde, ses getirici eylem gerçekleştirmek üzere bölgeye gelen terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını bildirdi.

İstanbul, Ankara ve Konya’da da operasyonlar vardı. Anadolu Ajansı, İstanbul’da 21 Mart Nevruz kutlamaları öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanması üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Anadolu Ajansı Ankara'da da PKK'nın mahalli yapılanması üyesi oldukları ve Nevruz öncesi provakatif eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen 11 şüphelinin gözaltına alındığını, 14 kişinin ise arandığını yazdı. Konya’daki operasyonda da gözaltı sayısı 8 oldu.

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