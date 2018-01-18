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Türkiye’de OHAL altıncı kez uzatıldı

18.01.2018 19:49 | Son Güncelleme 6 saat önce

TBMM Genel Kurulu’nda Perşembe günü yapılan oylama ile 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen olağanüstü halin üç ay süreyle altıncı defa uzatılmasına karar verildi.

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi sonrasında 20 Temmuz 2016’da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan oylama sonrasında altıncı kez uzatıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi Perşembe günü kabul edildi.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4,5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) OHAL’ın uzatılması yönünde tavsiye kararı alınmıştı.

MGK sonrası toplanan Bakanlar Kurulu’nun ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da MGK’nın tavsiye kararı doğrultusunda OHAL uygulamasının 3 ay daha uzatılması hususunda anlaştıklarını ifade etmişti.

Bozdağ, "19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması benimsenmiş ve bu konuda hazırlanan tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığı'na gönderilmiştir” demişti.

OHAL'in uzatılmasını Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) desteklerken, muhalefet partileri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) karşı çıktı.

Yeni OHAL uygulaması 19 Ocak'tan itibaren itibaren yürürlüğe girerek üç ay süreyle yürürlükte kalacak.

DW, DÇÜ/EC

©Deutsche Welle Türkçe

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