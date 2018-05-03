Türkiye’de Seçim Ekonomisi

Demir, gelecek yıllarda da tekrar edebileceği düşünüldüğünde, bu harcama kararının mali dengelere piyasaların tahmininden daha uzun süreli zarar verebileceğini söyledi.

Sosyal güvenlik vergi aflarıyla birlikte harcamanın büyük kısmı 13 milyon emekliye 1000 liralık yani 240 dolarlık iki ödeme şeklide verilecek. Ödemelerin dini bayramlara denk gelecek şekilde yapılması tasarlandı. İlk ödeme 24 Haziran seçimlerinden bir hafta önce yapılacak.

Başbakan Binali Yıldırım’ın 5,9 milyar dolarlık harcama paketini açıklamasının ardından dün lira diğer önemli para birimleri karşısında neredeyse yüzde iki oranında değer kaybetti.

Türkiye’de erken seçime iki aydan kısa süre kala hükümet; benzeri görülmemiş bir harcama furyasıyla seçim yatırımlarına girişti. Bu durum lirayı neredeyse rekor seviyeye düşürdü ve ekonominin sağlığı konusunda kaygı uyandırdı.

İktidardaki AK Parti, geçmişte seçim dönemi harcamalarından uzak durmuştu. Haziran 2015 seçimlerinde ana muhalefet partisi CHP, iktidarı bu hafta açıkladığı politikalara çok benzer politikalar savunmakla suçlanmıştı.

Ankara, uluslararası yatırımcıları ve kredi derecelendirme kuruluşlarını sık sık kendisine komployla suçluyor.

Hükümetin ucuz kredi ve harcamalarla büyümeyi tetikleme politikasının yatırımcılar arasında yarattığı kaygı nedeniyle Türk lirası bu yıl zaten büyük kayıplar yaşamıştı.

S&P raporunda, “Türkiye’nin notunu düşürmemizin nedeni ülkenin krediyle canlanan heyecanlı ekonomisinin sert düşüş tehlikesiyle karşı karşıya olması. Türk lirasının süregelen zayıflığı sadece enflasyonu tetiklemiyor, ayrıca Türkiye’nin yüksek dış borcuyla bağlantılı riskleri de arttırıyor” denildi.

Yatırımcıların kaygısına yönelik diğer bir belirti ise kredi derecelendirme kurumu S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi oldu.

Uzmanlar bu harcamaların anketlerde mutlak çoğunluğu elde edemeyeceği öngörülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin irade beyanı olarak yorumluyor.

Siyaset bilimci Cengiz Aktar, “Seçimleri çantada keklik değil. Erdoğan kazanmayı garanti altına almak istiyor, çünkü kaybetme lüksü yok. Bu kadar basit” dedi.

Haziran seçimleri başkanlık sisteminin de öncülüğünü yapacak ve yeni cumhurbaşkanına geniş yetkiler verecek. Gözlemciler erken seçim kararını Erdoğan tarafından yetkiyi tek elde toplama çabası olarak değerlendiriyor.

Kamuoyu yoklamaları Erdoğan’ı önde gösterirken birçok anket koşulsuz kazanması için gereken yüzde 50 artı bir oyu alamayacağını öngörüyor. Geleneksel olarak bölünmüş muhalefet de birleşmek için çok çalışıyor. Muhalefet seçim kampanyasında ekonomik tatminsizliği hedef alıyor.

Ekonomi yüzde 7’den fazla büyüse de, hükümetin geniş harcamaları, ucuz iş kredileri, işsizlik ve enflasyon iki haneli rakamlarla devam ediyor. Anketlerde katılımcıların yüzde 80’i ekonominin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor. Bu rakam Mart ayında yüzde 62’ydi.