Türkiye'de Sivil Topluma Baskı Artacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da yapılacak erken genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili parti programını açıkladı.

Ellerinde bayraklarla İstanbul’da bir spor salonunu dolduran partililerin karşısında sahneye çıkan Erdoğan, genişletilmiş bir yapılacaklar listesi sundu ve daha büyük bir demokrasi ve sosyal adalet sözü verdi.

Sivil toplum örgütleri liderleri ve uzmanlarsa Erdoğan’ın daha önceki sosyal adalet sözleri konusunda geçmişinin çok iyi olmadığını hatırlatıyor. Erdoğan, yeniden seçilmesi durumunda devlet kurumları dışındaki yapılara yönelik çok daha sert uygulamalara girişecek gibi görünüyor.

Türkiye bu seçimlerle parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiyor ve yeniden seçilmesi halinde Erdoğan çok daha güçlü bir yönetim gücüne sahip olacak.

Washington Enstitüsü Türkiye Masası Direktörü Soner Çağaptay, Erdoğan’ın seçilmesi halinde hem devletin, hem hükümetin, hem polisin, hem ordunun, hem de iktidardaki partinin başı olacağını belirtiyor. Çağaptay bu şekilde Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana en güçlü lider olacağını, hatta bazı noktalarda ondan bile daha fazla güce sahip olacağını söylüyor.