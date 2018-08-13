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Türkiye’de Spekülatif Haber ve Sosyal Medya Paylaşımları Hedefte

13.08.2018 14:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamalar sosyal medyada bir çok spekülasyona neden oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, algı operasyonuyla piyasaların tedirgin edildiğini söyledi. Sermaye Piyasası Kurulu da yazılı bir açıklama yaparak basın yayın organlarında yer alan söylenti niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesini istedi

Türkiye’de Spekülatif Haber ve Sosyal Medya Paylaşımları Hedefte

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Trabzon’da yapmış olduğu “Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını, C planını uygulamak zorunda kalırım” açıklaması sonrası sosyal medyada bir çok spekülasyona neden oldu.

Sosyal medyadaki spekülatif yorum ve iddialara ilk tepki, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi.

Cumhurbaşkanı’nın sözlerine açıklık getiren Altun, algı operasyonuyla piyasaların tedirgin edildiğini söyledi:

“Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletimizin kararlı tutumunu yansıtmakta, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez.”

Albayrak: ‘Mevduatlara el konmayacak, dedikodular ve yalanlara karşı yasal işlem başlatılacak’

Uzakdoğu piyasalarının açılmasının ardından Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında hızlı değer kaybetmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, spekülasyonların önünü kesmek için sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Albayrak, “Bankalarımızla birlikte kurdaki dalgalandırmanın en fazla etkilediği reel sektör firmalarımızın KOBİ’ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız. Bakın çok net söylüyorum. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak” dedi.

Kalın: ‘Kimse spekülatif haberler itibar etmesin, Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacak’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da spekülatif haberler konusunda uyarılarda bulundu.

Yazılı açıklama yapmak yerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır” dedi.

İstanbul ve Ankara Savcılıkları ‘ekonomik saldırı’ kapsamında soruşturma başlattı

Hazine ve Maliye Bakanı’nın gece yarısı duyurduğu “yasal işlem” sabah saatlerinde hayata geçti. Önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sansasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ve ekonomik güvenliği tehdit eden kişiler hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “Türkiye Cumhuriyet Devletine yönelik, 15 Temmuz darbe girişimin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, sansasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, Türkiye Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK Mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü: ‘Dolar kur yükselişini provoke eden 346 hesap hakkında tahkikat başlatıldı’

Bunun ardından harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 356 sosyal medya hesabı hakkında adli tahkikat başlattı:

“Son günlerde ülkemiz ekonomisine yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylaşımlar Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca takip edilmekte ve gerekli yasal işlemler hassasiyetle yürütülmektedir. Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır.”

SPK, yanıltıcı bilgi verenlerin ‘iki yıldan beş yıla kadar hapisle’ cezalandırılabileceğini hatırlattı

Sermaye Piyasası Kurulu da yazılı bir açıklama yaparak basın yayın organlarında yer alan söylenti niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

Söz konusu haber ve açıklamaların, Türkiye’deki sermaye piyasalarında güvenilirliğin ve şeffaflığın ciddi manada zedelenmesine ve yatırımcıların zarar görmesine yol açabileceği değerlendiren SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “piyasa dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesi uyarınca “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan” kişilerin iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırıldığına dikkat çekti.

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