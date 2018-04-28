Türkiye'de tutuklu Alman için imza kampanyası

Kraicker, Türkiye üzerinden Suriye'ye geçerek YPG'ye katılacağı iddiasıyla tutuklu bulunuyor.Türkiye'de "YPG'ye katılmak istediği" suçlamasıyla tutuklanan Patrick Kraicker'in serbest bırakılması için Almanya'da arkadaşları tarafından imza kampanyası başlatıldı. Ağabey Dennis Kraicker, imzaların Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a sunulacağını belirtti.
Dennis Kraicker imza kampanyasını, Alman yetkililerin kardeşinin serbest bırakılması için girişimde bulunmasını sağlamak üzere başlattıklarını ifade etti.
Şimdiye kadar bin 200'ün üzerinde imza toplandığı belirtildi. Ailesi ve çevresi Patrick Kraicker'in Türkiye'de doğa yürüyüşü için bulunduğunu ve iddia edildiği üzere amacının Türkiye'den Suriye'ye geçerek YPG'ye katılmak olmadığını savunuyor.
Patrick Kraicker, 14 Mart'ta Şırnak'ta gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Türk basınında Kraicker'in, eski bir Alman askeri olduğu ve YPG'ye katılmak istediği öne sürülmüştü. Çıkan haberlerde Patrick Kraicker'in, hakkındaki suçlamayı kabul ettiği öne sürülmüştü.
Gießen kentinde yaşayan Kraicker'in ailesi kısa süre önce Hessenschau.de haber portalına yaptığı açıklamada, Türk basınında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Aile, Patrick'in asker olmadığını ve Alman yetkililer aracılığıyla yaptıkları telefon görüşmesinde Patrick'in hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini aktardığı belirtildi.
Konuya yönelik henüz Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
DW,dpa/GA,GY
© Deutsche Welle Türkçe
Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı
Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!
Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı
Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum