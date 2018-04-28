Türkiye'de tutuklu Alman için imza kampanyası

Kraicker, Türkiye üzerinden Suriye'ye geçerek YPG'ye katılacağı iddiasıyla tutuklu bulunuyor.Türkiye'de "YPG'ye katılmak istediği" suçlamasıyla tutuklanan Patrick Kraicker'in serbest bırakılması için Almanya'da arkadaşları tarafından imza kampanyası başlatıldı. Ağabey Dennis Kraicker, imzaların Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a sunulacağını belirtti.

Dennis Kraicker imza kampanyasını, Alman yetkililerin kardeşinin serbest bırakılması için girişimde bulunmasını sağlamak üzere başlattıklarını ifade etti.

Şimdiye kadar bin 200'ün üzerinde imza toplandığı belirtildi. Ailesi ve çevresi Patrick Kraicker'in Türkiye'de doğa yürüyüşü için bulunduğunu ve iddia edildiği üzere amacının Türkiye'den Suriye'ye geçerek YPG'ye katılmak olmadığını savunuyor.

Patrick Kraicker, 14 Mart'ta Şırnak'ta gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Türk basınında Kraicker'in, eski bir Alman askeri olduğu ve YPG'ye katılmak istediği öne sürülmüştü. Çıkan haberlerde Patrick Kraicker'in, hakkındaki suçlamayı kabul ettiği öne sürülmüştü.