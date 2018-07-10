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Türkiye'de yeni dönemin ilk kararnameleri

10.07.2018 10:04 | Son Güncelleme

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başlamasının ardından ilk üç kararname yayımlandı.

Türkiye'de yeni dönemin ilk kararnameleri

1 Numaralı kararname Cumhurbaşkanlığı teşkilatına ilişkin yeni düzenlemeleri içeriyor.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek resmen göreve başlamasının ardından imzaladığı ilk üç Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'nin bugün nüshasında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı konusunda yeni düzenlemeler içeriyor. Kararnamenin Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini tanımlayan birinci maddesinde "Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir” ifadesi yer alıyor. Kararname, Cumhurbaşkanlığı makamının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Cumhurbaşkanına Vekalet, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurum Kuruluşları, Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı Ofisleri başlıklarını taşıyan 7 kısımdan oluşuyor. Bu kararnamede Cumhurbaşkanlığı makamı ile bağlı kurum ve kuruluşların oluşturulması, görev ve yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin esas ve usulleri içeriyor.

Diğer kararnameler

Resmi Gazete'de yayımlanan 2 numaralı kararname , kamu kurum ve kuruluşlarındaki "kadro ve pozisyonların” oluşturulması, iptali ve kullanıma dair esas ve usuller yer alıyor. Bu kararname 17 maddeden oluşuyor.

3 numaralı kararname ise üst kademe yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama yapılmasına ilişkin esas ve usulleri içeriyor. 15 maddelik bu kararnamede, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atamalara ilişkin hükümler de yer alıyor.

DW/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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