Türkiye'deki doktor gözaltılarına AB'den tepki

Bu arada gözaltındaki 11 TTB üyesinden üçü serbest bırakıldı.Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Federica Mogherini ile AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu komiseri Johannes Hahn, Türkiye'de son dönemde yargı alanında yaşanan gelişmelerle ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Mogherini ve Hahn, Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyelerinin Salı günü gözaltına alınmaları ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın tahliye edilmesinin ardından tekrar gözaltına alınmasını, "Türk yargı sisteminin tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile hukuk devleti ilkesinin altını oyan endişe verici gelişmelere son örnekler" olarak tanımladı.

AB yetkililerinin açıklamasından birkaç saat sonra, Suriye’nin kuzeyinde 20 Ocak’tan beri devam eden “Zeytin Dalı Harekâtı” ile ilgili “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” şeklinde bir açıklama yaptıktan sonra gözaltına alınan 11 TTB üyesinden üçü serbest bırakıldı.

TTB Merkez Konsey üyeleri Sinan Adıyaman, Ayfer Horasan ve Şeyhmus Gökalp adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer üyelerin gözaltı hâlleri devam ediyor.