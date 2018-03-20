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Türkiye'deki kaliforniyum alarmı yanlış çıktı

20.03.2018 17:04 | Son Güncelleme

Ankara'da dün düzenlenen polis operasyonuyla ele geçirilen ve 70 milyon dolar değerinde bir nükleer madde olduğu düşünülen kimyasalın, radyoaktif kaliforniyum maddesi olmadığı anlaşıldı.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün Pazartesi günü düzenlendiği operasyonda ele geçirilen ve kaliforniyum olduğu iddia edilen kimyasal madde hakkında açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ele geçirilen maddeden alınan numune ilk incelemenin ardından TAEK’in son teknolojik imkanlarının bulunduğu Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi'nde detaylı analize tabi tutuldu. Analiz neticesinde ise söz konusu maddenin nükleer içerikli Kaliforniyum değil, "poly (sodium 4-styrenesulfonate) maddesi olduğu" açıklandı.

TAEK, bu maddenin "organik tabanlı" olduğunu ve "nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımadığını" belirtti.

TAEK açıklamasında, "19.03.2018 tarihinde basın-yayın kuruluşlarında yer alan haberde, polis operasyonu neticesinde yaklaşık 1,5 kg nükleer maddenin (Kaliforniyum) ele geçirildiği belirtilmiştir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK), Ankara Emniyet Müdürlüğünden konunun aktarılmasının hemen ardından, TAEK uzmanları ele geçen maddeye ilişkin ilk ölçümlerini mobil detektör kullanarak yapmış ve maddenin radyoaktif bir özellik göstermediğini tespit etmişlerdir" denildi.

Türk basınında çıkan haberlerde, polis operasyonunda ele geçirilen kaliforniyumun 70 milyon değerinde olduğu bildirilmişti.

Dünyadaki en pahalı maddelerden biri olan ve doğada bulunmayan kaliforniyum elementi, sadece ABD ve Rusya tarafından üretiliyor. Stratejik ve kullanımı limitli olan madde, nükleer araştırmalarda, füze yapımı ve reaktörlerde, yüksek atom ağırlığına sahip elementlerin sentezinde, altın ya da gümüş arama çalışmalarında ve nötron kaynağı olarak kullanılıyor.

DW,DHA/MK,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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