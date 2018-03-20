Türkiye'deki kaliforniyum alarmı yanlış çıktı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün Pazartesi günü düzenlendiği operasyonda ele geçirilen ve kaliforniyum olduğu iddia edilen kimyasal madde hakkında açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, ele geçirilen maddeden alınan numune ilk incelemenin ardından TAEK’in son teknolojik imkanlarının bulunduğu Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi'nde detaylı analize tabi tutuldu. Analiz neticesinde ise söz konusu maddenin nükleer içerikli Kaliforniyum değil, "poly (sodium 4-styrenesulfonate) maddesi olduğu" açıklandı.
TAEK, bu maddenin "organik tabanlı" olduğunu ve "nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımadığını" belirtti.
TAEK açıklamasında, "19.03.2018 tarihinde basın-yayın kuruluşlarında yer alan haberde, polis operasyonu neticesinde yaklaşık 1,5 kg nükleer maddenin (Kaliforniyum) ele geçirildiği belirtilmiştir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK), Ankara Emniyet Müdürlüğünden konunun aktarılmasının hemen ardından, TAEK uzmanları ele geçen maddeye ilişkin ilk ölçümlerini mobil detektör kullanarak yapmış ve maddenin radyoaktif bir özellik göstermediğini tespit etmişlerdir" denildi.
Türk basınında çıkan haberlerde, polis operasyonunda ele geçirilen kaliforniyumun 70 milyon değerinde olduğu bildirilmişti.
Dünyadaki en pahalı maddelerden biri olan ve doğada bulunmayan kaliforniyum elementi, sadece ABD ve Rusya tarafından üretiliyor. Stratejik ve kullanımı limitli olan madde, nükleer araştırmalarda, füze yapımı ve reaktörlerde, yüksek atom ağırlığına sahip elementlerin sentezinde, altın ya da gümüş arama çalışmalarında ve nötron kaynağı olarak kullanılıyor.
DW,DHA/MK,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
Mezarlıkta korkutan görüntü! Siz nereye giderseniz oraya bakıyor
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum