Türkiye'deki kaliforniyum alarmı yanlış çıktı

TAEK, bu maddenin "organik tabanlı" olduğunu ve "nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımadığını" belirtti.

Türk basınında çıkan haberlerde, polis operasyonunda ele geçirilen kaliforniyumun 70 milyon değerinde olduğu bildirilmişti.

Dünyadaki en pahalı maddelerden biri olan ve doğada bulunmayan kaliforniyum elementi, sadece ABD ve Rusya tarafından üretiliyor. Stratejik ve kullanımı limitli olan madde, nükleer araştırmalarda, füze yapımı ve reaktörlerde, yüksek atom ağırlığına sahip elementlerin sentezinde, altın ya da gümüş arama çalışmalarında ve nötron kaynağı olarak kullanılıyor.

DW,DHA/MK,CÖ

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