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Türkiye’deki Seçim Sonuçları Almanya’da da Kutlandı

25.06.2018 18:00 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan HDP destekçileri partinin %10’luk seçim barajını aşmasını, AKP’liler de Erdoğan’ın zaferini kutladı

Türkiye’deki Seçim Sonuçları Almanya’da da Kutlandı

HDP’nin yüzde 10’luk seçim barajını aşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girmesi Almanya’da da yankı buldu.

HDP destekçileri, Berlin’de sokaklara çıkarak partinin mecliste temsil edilecek olmasını kutladı.

Seçim barajını aşan HDP’nin, kesin sonuçlar açıklandığında 600 sandalyeli TBMM’de 67 sandalyesinin olacağı tahmin ediliyor.

Almanya’da yaşayan Türkler, Erdoğan ve AKP’nin zaferi için de sokaklardaydı.

Kutlamalar sırasında Berlin ve Bonn’da AKP destekçileri trafiğin kitlenmesine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde oyların yüzde 52’sinden çoğunu alarak yeni siyasi sistemin ilk lideri oldu.

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