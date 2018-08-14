Türkiye'den ABD ürünlerine boykot kararı

Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını söyledi.Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Ankara'da düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını söyledi.

"Bunlar sahada bize istediklerini yaptıramayınca tıpkı diplomasi gibi, tıpkı askeri güç gibi, tıpkı sosyal ve siyasi istikrarsızlık gibi ekonomiyi de bir silah olarak kullanmaktan çekinmiyorlar" diyen Erdoğan, "Yaşadığımız sürecin bize bir maliyeti vardır ama operasyonu gerçekleştirenlere de bir maliyeti olduğu şüphesiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini üretip dışarı satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız" dedi. "Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venus var Vestel var. Biz bunları uygulayacağız" diye ekledi.

"Dövize gidersek kurtuluruz" mantığıyla hareket edilemeyeceğini söyleyen Erdoğan, "O zaman batarsın. Sen Türk'sün, sen Türk Lirası'yla beraber yoluna yürüyeceksin" diye konuştu.