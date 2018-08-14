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Türkiye'den ABD ürünlerine boykot kararı

14.08.2018 13:34 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD arasında son dönemde yaşanan gerginliğin etkisiyle TL'nin büyük oranda değer kaybettiği dönemde Ankara'dan yeni bir hamle geldi.

Türkiye'den ABD ürünlerine boykot kararı

Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını söyledi.Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Ankara'da düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını söyledi.

"Bunlar sahada bize istediklerini yaptıramayınca tıpkı diplomasi gibi, tıpkı askeri güç gibi, tıpkı sosyal ve siyasi istikrarsızlık gibi ekonomiyi de bir silah olarak kullanmaktan çekinmiyorlar" diyen Erdoğan, "Yaşadığımız sürecin bize bir maliyeti vardır ama operasyonu gerçekleştirenlere de bir maliyeti olduğu şüphesiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini üretip dışarı satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız" dedi. "Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venus var Vestel var. Biz bunları uygulayacağız" diye ekledi.

"Dövize gidersek kurtuluruz" mantığıyla hareket edilemeyeceğini söyleyen Erdoğan, "O zaman batarsın. Sen Türk'sün, sen Türk Lirası'yla beraber yoluna yürüyeceksin" diye konuştu.

TL yüzde 5 değer kazandı

Türk Lirası, son haftalarda ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle Ankara-Washington arasında tırmanan gerginliğin de etkisiyle Dolar ve Euro karşısında tarihinin en düşük seviyelerini görmüştü.

Pazartesi günü 7.24 ile rekor kuran Dolar/TL kuru, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Türk hükümetinin açıkladığı tedbirlerin ardından düşmüştü. TL, dünkü kapanış seviyesine kıyasla Dolar karşısında yaklaşık yüzde 5 oranında değer kazandı.

Trump'ın çelik ve alüminyuma ek vergi kararı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen Cuma günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla "Türk Lirası, çok güçlü Dolarımız karşısında hızla düşerken, az önce çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına onay verdim" açıklamasında bulunmasının ardından TL'deki değer kaybı daha da hızlanmıştı. ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için talimat verdiğini açıklamıştı. ABD'nin Türkiye'den ithal edilen alüminyuma yüzde 20, çeliğe ise yüzde 50 ek vergi getirmesini öngören uygulama, 13 Ağustos Pazartesi günü yürürlüğe girdi.

Trump dün ayrıca Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına dair bir madde de içeren geniş kapsamlı bir bütçe tasarısını imzaladı.

DW/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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