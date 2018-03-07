Türkiye’den ABD’ye ‘Afrin’e Takviyeyi Engelleyin’ Çağrısı

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin, Suriye hükümetinin sivilleri korumak için elinden geleni yaptığı şeklindeki iddiasını “alenen saçmalık” olarak niteledi ve Şam güçlerinin Doğu Guta’da “ayrım gözetmeyen, zalimce saldırılar” düzenlediğini söyledi.

Ancak Sözcü Kalın, bu görüşü reddederek, hedefin Suriye’yi tüm terör gruplarından arındırmak olduğunu belirtti.

ABD’nin IŞİD’e karşı savaşta desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), bünyesindeki 1700 kişiyi Türkiye’nin operasyon düzenlediği Afrin bölgesine kaydıracağını açıklamıştı. Bu 1700 kişi daha önce IŞİD’e karşı açılan cephelerde görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin ABD’den, “kontrolünde hareket eden YPG/PYD güçlerinin Afrin’e kaydırılması konusunda devreye girmesi ve bunu engellemesini” beklediğini söyledi.

İnsan Hakları Konseyi’ne yıllık raporunu sunan Hüseyin, Suriye’deki savaşın, Doğu Guta, kuzeybatıda İdlib ve Afrin çevresi başta olmak üzere “yeni bir korku aşamasına” girdiğini belirtti. Hüseyin, Afrin’de Türkiye’nin operasyonunun çok sayıda sivile tehdit oluşturduğunu savundu.

Bu arada Suriye devlet medyası, hükümet güçlerinin Doğu Guta’da isyancılara karşı ilerlediğini ve kuşatma altındaki bölgeyi ikiye bölmeye çalışacağını bildirdi.

SANA haber ajansı, Şam güçlerinin bölgenin merkezindeki Misraba kasabasının eteklerinde bulunduğunu belirtti. Devlete ait El İhbariye televizyonu da, bölgeden dumanların yükseldiği ve roket seslerinin duyulduğu canlı görüntüler yayınladı.

Rus ordusu hafta başında yaptığı açıklamada, 400 bin civarında kişinin hükümetin sürekli bombardımanı ve hava saldırıları altında yaşadığı Doğu Guta’daki isyancılar ve aileleri için bölge dışına emniyetli koridor önerdiğini duyurmuştu.

Ancak isyancıların bir sözcüsü bu öneriyi reddederek, bunu “psikolojik savaş” olarak niteledi.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Doğu Guta’da 18 Şubat’tan bu yana en az 800 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.