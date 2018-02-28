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Türkiye'den ABD'ye "ateşkes" tepkisi

28.02.2018 11:24 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'deki ateşkesin Afrin'i de kapsadığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi, "BM kararı çarpıtılıyor" dedi.

Türkiye'den ABD'ye "ateşkes" tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Afrin operasyonuyla ilgili Ankara'ya BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki ateşkes kararını hatırlattığı sözlerine yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Nauert'in Suriye'de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararıyla ilgili Türkiye'ye yaptığı atıf hakkındaki soru üzerine, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün söz konusu BM Güvenlik Konseyi kararının 'Türkiye tarafından iyi okunması gerektiği' yönündeki ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir" dedi.

Nauert, Afrin'de YPG'ye karşı harekat düzenleyen Türkiye'ye, Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin oy birliğiyle kabul ettiği ateşkes tasarısını "iyice okuma" tavsiyesinde bulunmuştu.

Günlük basın toplantısında konuşan Nauert Türkiye'nin Afrin harekatının ateşkes kapsamında olup olmadığı" sorusuna verdiği yanıtta, "Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye, Güvenlik Konseyi'nin aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz" demişti.

"Kararda Afrin'den bahsedilmiyor"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy ise kararda atıf yapılan, insani durumun endişe yarattığı yerler arasında Afrin'den bahsedilmediğini belirtti.

Aksoy, "Zira Afrin'de cereyan eden, kararda kastedilen şekilde sivil-terörist ayrımı gözetmeyen bir çatışma değil, Suriye'nin bütünlüğünü ve Türkiye'nin milli güvenliğini hedef alan terörist örgütlere karşı yürütülen bir mücadeledir. Türkiye, Suriye'deki çatışmaların taraflarından biri değildir. Türkiye, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda BM Şartı'nın 51. maddesi temelinde meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır" dedi.

ABD tarafını Güvenlik Konseyi kararını çarpıtmakla suçlayan Aksoy, "ABD'nin de teröristlere destek veren açıklamalar yapmak yerine rejimin masum sivil insanlara saldırılarını durdurmaya odaklanmasını tavsiye ederiz" diye konuştu.

DHA,DW/GY,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
türkiye teröre karşı savaşıyor suriye kime karşı savaşıyor onuda açıklayında öğrenelim hah ha hah ha
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