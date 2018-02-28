Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Afrin operasyonuyla ilgili Ankara'ya BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki ateşkes kararını hatırlattığı sözlerine yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Nauert'in Suriye'de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararıyla ilgili Türkiye'ye yaptığı atıf hakkındaki soru üzerine, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün söz konusu BM Güvenlik Konseyi kararının 'Türkiye tarafından iyi okunması gerektiği' yönündeki ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir" dedi.

Nauert, Afrin'de YPG'ye karşı harekat düzenleyen Türkiye'ye, Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin oy birliğiyle kabul ettiği ateşkes tasarısını "iyice okuma" tavsiyesinde bulunmuştu.

Günlük basın toplantısında konuşan Nauert Türkiye'nin Afrin harekatının ateşkes kapsamında olup olmadığı" sorusuna verdiği yanıtta, "Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye, Güvenlik Konseyi'nin aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz" demişti.