Türkiye’den ABD’ye “Ateşkes” Tepkisi Sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklamasıyla Nauert’in sözlerine karşı çıkarak, BM Güvenlik Konseyi kararının Türkiye’nin askeri operasyonuyla bağlantılı olmadığını söyledi. Sözcü Aksoy, “Karar, Doğu Guta başta olmak üzere, Suriye’de kötüleşen insani durum karşısında, acil insani yardım erişimine ve tıbbi amaçlı tahliyelere imkan sağlanması amacıyla çatışmaların gecikmeksizin durdurulması ve en az 30 gün süreyle insani ateşkes ilan edilmesi talebinde bulunmaktadır. Kararda atıf yapılan, insani durumun endişe yarattığı yerler arasında Afrin zikredilmemektedir. Zira Afrin'de cereyan eden, kararda kastedilen şekilde sivil-terörist ayrımı gözetmeyen bir çatışma değil, Suriye'nin bütünlüğünü ve Türkiye'nin milli güvenliğini hedef alan terörist örgütlere karşı yürütülen bir mücadeledir” dedi

Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’ın, BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı Suriye’de 30 günlük ateşkes kararıyla ilgili “Türkiye bu kararı iyice ve yeniden okumalı” sözleri Ankara’da tepkiyle karşılandı.

Zeytin Dalı Harekatı’nın BM Sözleşmesi’nin 51’nci maddesi uyarınca NATO üyesi Türkiye’nin meşru müdafaa hakkına dayalı olarak yürütüldüğünü anımsatan Aksoy, “Hal böyleyken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün karar için ‘Türkiye tarafından iyi okunması’ gerektiği yönündeki ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Aksoy, Nauert’in sözlerini Washington’un terörist gruplara desteği olarak da yorumladı ve “Kararı, amaç ve hedeflerini çarptırmadan hayata geçirmek ilgili tüm taraflar için öncelik teşkil etmelidir. Masum halkın korunması saikiyle alındığı varsayılan kararın, teröristlerin korunmasına yönelik şekilde çarpık ve çifte standartlı yorumlanmasından özenle kaçınılmalıdır. ABD’nin de teröristlere destek veren açıklamalar yapmak yerine rejimin masum sivil insanlara saldırılarını durdurmaya odaklanmasını tavsiye ederiz” dedi.

AKP’li Ünal’den Nauert’e: “Çok komik”

AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal da, NTV canlı yayınında ABD’ye tepki göstererek, “Suriye’yi baştan beri yanlış okuyan birilerinin, dönüp Suriye’yi doğru okuması gerekiyor” açıklaması yaptı. NATO’nun güney ve doğu sınırlarını hali hazırda Türkiye’nin koruduğunu söyleyen Ünal, ancak Türkiye’nin mücadele ettiği terörist unsurlarla ABD’nin işbirliği yaptığını belirterek, “Siz, terör örgütü kabul ettiğiniz PKK ile işbirliği yapacaksınız. Bu işbirliğiyle NATO’nun güney sınırlarını tehdit eder bir mahiyet ortaya çıkaracaksınız. Sonra da kalkıp Türkiye’ye diyeceksiniz ki; ‘Bu 30 günlük ateşkes kararını iyi okuyun.’ Bu herhalde trajedi ya da bir ironiyle izah edilebilir bir şey. Çok komik” diye konuştu.