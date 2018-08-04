Türkiye’den ABD’ye Misilleme: Adalet ve İçişleri Bakanlarının Mal Varlıkları Donduruldu

Washington’un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ABD’deki mal varlıklarını dondurma kararı almasından iki gün sonra Türkiye’den misilleme geldi.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 5. Kadın Kolları Kongresi’nde konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke ile ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’un Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.
Erdoğan, “ABD'nin İzmir'deki papazla ilgili attığı adım stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır, Amerika ciddi bir saygısızlık yapmıştır. Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, ‘onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar’ demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir. Bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum, ‘Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa’ Siz bunu yaparsanız biz de bunu yaparız” dedi.
Erdoğan: “Türkiye evanjelist ve siyonist yaklaşımla terbiye edilemez”
Cumhurbaşkanı, daha önce gerek yüz yüze gerek telefonda bir araya geldiği ABD Başkanı’na Türkiye’ye karşı sürdürülen yaklaşımın doğru olmadığını söylediğini de aktardı.
Erdoğan, “Türkiye bu yaklaşımla terbiye edilemez. Bu sadece evanjelist ve siyonist bir yaklaşımdır. Sn. Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir. Bu oyunu Sn. Trump'ın bozması gerekir. Biz bu noktada kararlıyız. Biz dürüst olduğumuz için aynen devam bu kararımızda devam edeceğiz. Altı kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın genel müdür muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Biz her zaman dik durduk ama asla dikleşmedik. ABD'nin çok basit meseleleri büyütmesinin bu arada sapla samanı karıştırmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi ve bu milleti hiç tanımamışlar demektir. Biz dış politikamızı hiçbir zaman yalanlar üzerine kurmadık her zaman dik durduk” dedi.
Geçen yaz tatil için Türkiye’ye gelen İçişleri Bakanı Zinke’nin eşi Türk dostu
İçişleri Bakanı Ryan Zinke’nin 2017 yılında yaz tatilinin bir bölümünü Türkiye’de geçirdiği eşi Lola Zinke attığı bir Twitter mesajıyla ortaya çıkmıştı. Bir teknede güneş batarken eşiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı “Boğaziçi’nde aşk” mesajıyla paylaşan Bayan Zinke, bu yıl mayıs ayında Turk Of America ve TOA Consulting tarafından “Türkiye Dostu” ödülüne layık görüldü.
Toplantıda konuşan ABD İçişleri Bakanı Zinke de “Eşim Türkiye’yi çok seviyor. Bu zamana kadar çalıştığı gibi, isteği her zaman Türk Amerikan ilişkilerinin güzel olması. Geçen sene Türkiye’ye gittim. Bu sene de gideceğiz, her sene de gideriz” dedi.
HP ABD Temsilcisi: “Erdoğan yaptırım uygulayacağı kişinin görev alanını bilmiyor”
Türkiye’nin mütekabiliyet esasını gözeterek ABD’li bakanlara uyguladığı “mal varlığı dondurma” kararına ilk tepki Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan’dan geldi.
Özcan, “Erdoğan yaptırım uygulayacağı kişinin görev alanını bilmiyor. ABD İçişleri Bakanının görev alanları: federal devlete ait araziler, doğal kaynaklar, park/bahçeler ve ülke jeolojisi ile ilgili konular. Şu an Türkiye’de hapishanede olan 12 ABD vatandaşı ve 3 ABD Konsolosluk görevlisi Türk var. Pazarlık artık bu 15 kişi için. Sadece Rahip Brunson’ı salıvermek AKP için yeterli değil” dedi.
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