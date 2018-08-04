Türkiye’den ABD’ye Misilleme: Adalet ve İçişleri Bakanlarının Mal Varlıkları Donduruldu

Erdoğan, “ABD'nin İzmir'deki papazla ilgili attığı adım stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır, Amerika ciddi bir saygısızlık yapmıştır. Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, ‘onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar’ demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir. Bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum, ‘Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa’ Siz bunu yaparsanız biz de bunu yaparız” dedi.

Cumhurbaşkanı, daha önce gerek yüz yüze gerek telefonda bir araya geldiği ABD Başkanı’na Türkiye’ye karşı sürdürülen yaklaşımın doğru olmadığını söylediğini de aktardı.

Erdoğan, “Türkiye bu yaklaşımla terbiye edilemez. Bu sadece evanjelist ve siyonist bir yaklaşımdır. Sn. Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir. Bu oyunu Sn. Trump'ın bozması gerekir. Biz bu noktada kararlıyız. Biz dürüst olduğumuz için aynen devam bu kararımızda devam edeceğiz. Altı kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın genel müdür muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Biz her zaman dik durduk ama asla dikleşmedik. ABD'nin çok basit meseleleri büyütmesinin bu arada sapla samanı karıştırmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi ve bu milleti hiç tanımamışlar demektir. Biz dış politikamızı hiçbir zaman yalanlar üzerine kurmadık her zaman dik durduk” dedi.

Geçen yaz tatil için Türkiye’ye gelen İçişleri Bakanı Zinke’nin eşi Türk dostu

İçişleri Bakanı Ryan Zinke’nin 2017 yılında yaz tatilinin bir bölümünü Türkiye’de geçirdiği eşi Lola Zinke attığı bir Twitter mesajıyla ortaya çıkmıştı. Bir teknede güneş batarken eşiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı “Boğaziçi’nde aşk” mesajıyla paylaşan Bayan Zinke, bu yıl mayıs ayında Turk Of America ve TOA Consulting tarafından “Türkiye Dostu” ödülüne layık görüldü.