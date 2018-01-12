Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı misillemesi

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Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'ye gideceklere "yeniden düşünün" dediği sehayat uyarısının ardından, ABD'ye gidecek Türk vatandaşları için uyarı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'ye seyahat uyarasında "ABD'de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir. Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanı sıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampuslarını hedef almaya devam etmesi muhtemeldir. "denildi.

Uyarıda "Ohio Üniversitesi Kampüsü, Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda, Minnesota'da Dar Al-Farooq Camisi, Teksas'taki bir kilisede düzenlenen saldırılar, Charlottesville ve New York'ta araçların kalabalığa sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırının, ABD'de yaşanan terörizme ve/veya aşırı sağcı/ırkçı eylemlere örnek teşkil ettiği" vurgulandı.