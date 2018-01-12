HABER

Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı misillemesi

12.01.2018 11:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'ye gideceklere "yeniden düşünün" dediği sehayat uyarısının ardından, ABD'ye gidecek Türk vatandaşları için uyarı yayınladı. Uyarıda, "ABD'ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir" denildi.

Getty Images

Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'ye gideceklere "yeniden düşünün" dediği sehayat uyarısının ardından, ABD'ye gidecek Türk vatandaşları için uyarı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'ye seyahat uyarasında "ABD'de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir. Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanı sıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampuslarını hedef almaya devam etmesi muhtemeldir. "denildi.

Uyarıda "Ohio Üniversitesi Kampüsü, Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda, Minnesota'da Dar Al-Farooq Camisi, Teksas'taki bir kilisede düzenlenen saldırılar, Charlottesville ve New York'ta araçların kalabalığa sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırının, ABD'de yaşanan terörizme ve/veya aşırı sağcı/ırkçı eylemlere örnek teşkil ettiği" vurgulandı.

'Tedbirde fayda görülmektedir' Uyarı metninde ayrıca "resmi görevle ABD'ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanılarak keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; vatandaşlarımıza yönelik olarak açılan davalarda, FETÖ terör örgütü mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısı "Bu şartlarda, ABD'ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir." ifadeleriyle sona erdi.

Washington, ülke dışına gitmeyi planlayan vatandaşları için yeni uygulamaya koyduğu seyahat danışma dizininde, Türkiye'yi Sudan ve Venezuela gibi güvenlik açısından 3'üncü kategori riskli ülkeler arasında göstermiş ve Türkiye'ye gideceklere "Yeniden düşünün" uyarısını yapmıştı.

Bunun ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve Ankara'nın rahatsızlığı iletilmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bakan Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki

Bakan Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki

Bakanlar Kurulu'ndan flaş özel harekat kararı!

Bakanlar Kurulu'ndan flaş özel harekat kararı!

İşte yeni KHK ile göreve iade edilen 1823 kişinin listesi

İşte yeni KHK ile göreve iade edilen 1823 kişinin listesi

Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye sınırında skandal görüntü! Terör örgütünün sözde bayrakları asıldı

Türkiye sınırında skandal görüntü! Terör örgütünün sözde bayrakları asıldı

Kazakistan'da siyah kar yağdı!

Kazakistan'da siyah kar yağdı!

Kraliçe’nin sütyencisinin kraliyet vizesi iptal edildi!

Kraliçe’nin sütyencisinin kraliyet vizesi iptal edildi!

Seri katil ülkeyi salladı! 18 yılda onlarca kadını öldürmüş!

Seri katil ülkeyi salladı! 18 yılda onlarca kadını öldürmüş!

Son dakika! Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı!

Son dakika! Türkiye'den ABD'ye seyahat uyarısı!

Üniversitede rezalet! Profesör kovuldu! Öğrencilerini 12 aydır...

Üniversitede rezalet! Profesör kovuldu! Öğrencilerini 12 aydır...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.