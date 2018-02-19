Türkiye'den ABD'ye: 'Son Sözü Biz Söyleriz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı sonrasında Türk Hükümeti'nden ABD'ye Menbiç meselesinde "Son sözü biz söyleriz" uyarısı geldi.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklama yaptı. Bozdağ, ABD ve Türkiye arasında kurulması planlanan ortak mekanizmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Bozdağ, "ABD ile 3 mekanizma kurulması kararlaştırılmıştır. İlk toplantı ABD'de yapılacak. Bu toplantılar arasında Münbiç'te olacaktır. Türkiye Münbiç konusunda çok nettir. ABD PKK'yı oradan çekmezse Türkiye için tehdit demektir. Türkiye tehditi yok etmek için üzerine düşeni yapacaktır. ABD teröristleri çekmezse son sözü biz söyleriz. Umarız harekata gerek kalmadan diyalog yoluyla çözülür" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz Cuma günü Ankara'da iki ülke arasında ortak mekanizmalar kurulacağını ifade etmişti.

Ardından ABD ve Türkiye adına "stratejik ortaklık" açıklaması da yapıldı. Açıklamada, “İki devlet, uzun süreli müttefikliğin ışığında, ikili ilişkilerde öne çıkan meseleleri çözme konusundaki vaadini teyit eder. İki taraf, bu amaca yönelik olarak, sonuç odaklı bir mekanizma oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu mekanizma en geç Mart ayı ortasına kadar hayata geçirilecektir” denilmişti.