HABER

Türkiye'den ABD'ye: 'Son Sözü Biz Söyleriz'

19.02.2018 21:45 | Son Güncelleme

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "ABD Menbiç'ten teröristleri çekmesse son sözü biz söyleriz" dedi

Türkiye'den ABD'ye: 'Son Sözü Biz Söyleriz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı sonrasında Türk Hükümeti'nden ABD'ye Menbiç meselesinde "Son sözü biz söyleriz" uyarısı geldi.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklama yaptı. Bozdağ, ABD ve Türkiye arasında kurulması planlanan ortak mekanizmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Bozdağ, "ABD ile 3 mekanizma kurulması kararlaştırılmıştır. İlk toplantı ABD'de yapılacak. Bu toplantılar arasında Münbiç'te olacaktır. Türkiye Münbiç konusunda çok nettir. ABD PKK'yı oradan çekmezse Türkiye için tehdit demektir. Türkiye tehditi yok etmek için üzerine düşeni yapacaktır. ABD teröristleri çekmezse son sözü biz söyleriz. Umarız harekata gerek kalmadan diyalog yoluyla çözülür" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz Cuma günü Ankara'da iki ülke arasında ortak mekanizmalar kurulacağını ifade etmişti.

Ardından ABD ve Türkiye adına "stratejik ortaklık" açıklaması da yapıldı. Açıklamada, “İki devlet, uzun süreli müttefikliğin ışığında, ikili ilişkilerde öne çıkan meseleleri çözme konusundaki vaadini teyit eder. İki taraf, bu amaca yönelik olarak, sonuç odaklı bir mekanizma oluşturulması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu mekanizma en geç Mart ayı ortasına kadar hayata geçirilecektir” denilmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Lavrov: İdlib'de Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir

Lavrov: İdlib'de Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezbahaya götürülürken kaçan inek özgürlüğe yüzdü

Mezbahaya götürülürken kaçan inek özgürlüğe yüzdü

Doğu Guta'daki bombardımanda onlarca kişi öldü

Doğu Guta'daki bombardımanda onlarca kişi öldü

Trump silah alanların daha sıkı kontrolüne 'destek veriyor'

Trump silah alanların daha sıkı kontrolüne 'destek veriyor'

Almanya'da NSU araştırma komisyonu başkanına tehdit mektubu

Almanya'da NSU araştırma komisyonu başkanına tehdit mektubu

İttifak başlamadan çöktü! Esad ve PYD anlaşamadı

İttifak başlamadan çöktü! Esad ve PYD anlaşamadı

Türkiye'deki üçlü Suriye zirvesi için hazırlık

Türkiye'deki üçlü Suriye zirvesi için hazırlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.