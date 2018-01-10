Türkiye’den ABD’ye Suriye uyarısı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Kosnett'e, Türkiye'nin ABD'ye mesajları iletildi. Türk tarafı, ABD'nin Suriye'deki Kürt yapılanması PYD-YPG'ye silah yardımı yanı sıra bugünlerde de askeri eğitim desteği vermesinden duyulan rahatsızlığı vurguladı. ABD'nin, NATO üyesi ve müttefik Türkiye'ye karşı bölgede terör örgütüne destek verme yönündeki tutumunu acilen son vermesi gerektiği ifade edildi. Bir kez daha Türkiye'nin, PYD-YPG'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı bir terör örgütü yapılanması olarak gördüğü de ABD tarafına anımsatıldı. Türkiye'nin, kendi sınırında terör örgütü yapılanmalarına göz yummama yönündeki tavrını koruyacağı da belirtildi.

Türkiye, Rusya ve İran aracılığıyla Şam rejiminin yürüttüğü askeri operasyonlardan duyduğu rahatsızlığın yanı sıra Suriye'de terör örgütü PKK bağlantılı PYD-YPG'ye askeri eğitim desteği vermesi nedeniyle ABD'ye de tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre ayrıca, ABD'ye daha önce de PYD-YPG'ye sağlanmış silah ve askeri malzemenin Irak kaynaklı saldırılarda veya ülke içerisinde terör örgütü PKK tarafından kullanılmış olduğu yönünde ele geçirilmiş askeri mühimmat listesi verildiği de hatırlatıldı.

Maslahatgüzar Kosnett'in, Türk Dışişleri'ne çağrılmasına gerekçe olan Suriye'deki Kürt yapılanması kaynaklı gerilim, uzun süredir Ankara – Washington hattında sıkıntı konusu. PYD-YPG'yi "terör örgütü” olarak niteleyen Türkiye, ABD'nin bu örgüte desteğini sonlandırması konusunda ısrarcı.

Bu arada Kosnett, Türkiye'de Temmuz 2016'dan bugüne ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde müsteşardı. Büyükelçi John Bass'ın Ankara'da görevinin sona ermesi üzerine Kosnett, Ekim 2017'den beri ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı olarak görev yapıyor.

Eski Ankara Büyükelçisi Bass, 9 Şubat 2016, 22 Mayıs 2017 ve 15 Haziran 2017 tarihlerinde Türk Dışişleri'ne çağrılmış ve Türkiye'nin PYD-YPG rahatsızlığı iletilmişti.

Dün de Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksay Yerhov, bakanlığa çağrılarak Suriye ordusunun İdlib'in güneyinde ateşkese aykırı operasyonları konusunda uyarıda bulunulmuştu. İran'a da benzeri şekilde uyarı yapılması kararlaştırılmıştı. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim T. Fard ise, bugün sabah bakanlıktaydı. Her iki ülkeye, büyükelçileri aracılığıyla Türkiye'nin, Şam rejiminin yürüttüğü askeri operasyonlardan duyulan rahatsızlık iletildi.