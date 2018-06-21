Türkiye’den ABD’ye Vergi Misillemesi

Türkiye’nin ABD’den ithal ettiği otomobil, kömür, kağıt, ceviz, tütün, badem, viski, çeltik, kozmetik, petrokimya, makine-teçhizat gibi ürünlere uygulayacağı ilave vergi bugün yürürlüğe girdi. Türk firmaları ilave vergiye tabi tutulan ürünleri ithal etmek için ABD’ye 1,8 milyar dolar ödüyor. İlave vergiler Amerikan firmaları için 266,5 milyon dolarlık bir vergi yükü oluşturacak. Türkiye, 23 Mart'tan itibaren demir-çelik ithalatına %25, alüminyum ithalatına %10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlayan ABD’ye başvurarak Türk firmalarının söz konusu düzenlemeden muaf tutulmasını talep etmiş ancak bu talep reddedilmişti. Ekonomi Bakanı: “ABD’den olumlu adım göremediğimiz için bu adımı attık” Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinden yazılı bir açıklama yayınlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, misilleme kararını izah ederken ABD’nin tutumunu eleştirdi. Türkiye ve ABD’nin birbirlerinin çok önemli ticaret ortakları olduğunun altını çizen Zeybekci, “İki ülke arasındaki kapsamlı ve çok boyutlu işbirliğinin en aşikâr yansıması da çelik gibi Türkiye menşeli ürünün, ABD’deki stratejik pek çok sektöre ihraç edilmesi ve bu sektörlerin de oldukça fazla sayıda Amerikalı’ya iş imkanı sağlamasıdır. Her ne kadar kabul edilmesi imkân dâhilinde olmayan ve objektiflikten uzak değerlendirmeler neticesinde ABD tarafından alınan ve Türkiye menşeli ürünleri de etkileyen malum önlemlerin istişarelerle çözülmesini ummuş olsak da, tüm çalışmalarımıza ve girişimlerimize rağmen ABD tarafından herhangi bir olumlu adım göremedik. Bu nedenle Türkiye olarak ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına yönelik önlemler almak durumunda kaldık” dedi.

Zeybekci: “Hedefimiz Türkiye’nin milli çıkarlarını korumak, ama yapıcı yaklaşımımızı koruyoruz” Türk tarafının ikili görüşmelerde ABD’nin aldığı önlem için zikrettiği şartların Türk ürünleri için uygulanamayacağını ve çelik ticaretinin birçok Amerikalı’ya iş imkanı sağladığının ifade edildiğini belirten Ekonomi Bakanı, ABD’li muhatapların aldıkları önlemin kendi sanayi ve işçilerini olumsuz etkilediğini anlamadıklarını vurguladı. Zeybekci, “Aldığımız karşı önlemlerle, ABD tarafından Türk ürünlerine karşı uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ilave vergi uygulamaya başlıyoruz. Önlemlerimiz Türkiye’nin milli çıkarlarını korurken iki ülke arasında yapıcı görüşmeler yapılmasına da imkan sağlama hedefi taşımaktadır. Türkiye, ABD ile ticari ilişkilerinin karşılıklı çıkarlar temelinde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda kararlıdır. Fakat şu unutulmamalıdır ki sadece tek taraflı olarak atılan adımlarla bu amacın gerçekleştirilmesi oldukça zordur” dedi.