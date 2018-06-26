Türkiye'den AGİT'in seçim raporuna tepki

Yapılan açıklamada, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan örneklere raporda yer verilmesi eleştirildi.Türk hükümeti, 24 Haziran'da yapılan seçimleri izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin Pazartesi günü açıkladığı rapora tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan yazılı açıklamada, "AGİT Seçim Misyonu'nun, raporunda, seçimlerdeki rekor katılım oranının ülkemizdeki demokratik olgunluk seviyesine işaret ettiğini teslim etmesi memnuniyetle karşılanmıştır" denildi. Ancak "seçim süreciyle sınırlı olmayan, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan örneklere raporda yer vermesi ise üzüntüyle karşılanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "Gözlem heyetinin teyit edilmemiş bazı istisnai ve münferit olaylardan abartılı olumsuz çıkarımlara yönelmesi ve genellemeler yapması misyonun çalışma metotları bakımından soru işaretleri yarattığı" belirtildi. Açıklamada, "Siyasi analizlerin ve tarafgir yorumların AGİT seçim gözlem misyonlarının güvenilirliğine zarar vereceğinin" unutulmaması gerektiği ifade edildi.