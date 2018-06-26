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Türkiye'den AGİT'in seçim raporuna tepki

26.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

Türk hükümeti, AGİT seçim gözlemcilerinin hazırladığı rapora tepki gösterdi.

Türkiye'den AGİT'in seçim raporuna tepki

Yapılan açıklamada, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan örneklere raporda yer verilmesi eleştirildi.Türk hükümeti, 24 Haziran'da yapılan seçimleri izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin Pazartesi günü açıkladığı rapora tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan yazılı açıklamada, "AGİT Seçim Misyonu'nun, raporunda, seçimlerdeki rekor katılım oranının ülkemizdeki demokratik olgunluk seviyesine işaret ettiğini teslim etmesi memnuniyetle karşılanmıştır" denildi. Ancak "seçim süreciyle sınırlı olmayan, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan örneklere raporda yer vermesi ise üzüntüyle karşılanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "Gözlem heyetinin teyit edilmemiş bazı istisnai ve münferit olaylardan abartılı olumsuz çıkarımlara yönelmesi ve genellemeler yapması misyonun çalışma metotları bakımından soru işaretleri yarattığı" belirtildi. Açıklamada, "Siyasi analizlerin ve tarafgir yorumların AGİT seçim gözlem misyonlarının güvenilirliğine zarar vereceğinin" unutulmaması gerektiği ifade edildi.

415 gözlemci seçimi izledi

Seçimler nedeniyle uluslararası örgütlerden AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı), Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Türk Konseyi'nden seçim gözlemcileri davet edildiği belirtilerek, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), AGİT Parlamenter Meclisi (AGİT PA), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZPA) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Meclisi (KEİPA) heyetlerinden toplam 415 uluslararasının gözlemcinin seçimlerde görev yaptığı" kaydedildi.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR), Seçim Gözlem Misyonu (EOM), AGİT PA ve AKPM girişimlerinin oluşturduğu Uluslararası Gözlem Misyonu'nun raporunda, Türkiye'de OHAL koşulları nedeniyle, seçimlerin adil ve güvenli bir ortamda yapıldığına dair soru işaretlerinin bulunduğu ifade edilmişti. OHAL'in medya özgürlüğünü daha da kısıtlamak için kullanıldığı savunularak, seçimlerin şeffaf ve tarafsız bir şekilde gerçekleşmediği kaydedilmişti.

DW/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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