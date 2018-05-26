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Türkiye'den Almanya'ya HDP kınaması

26.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, HDP'nin Köln'de miting düzenlemesine izin verildiği gerekçesiyle Almanya'yı çifte standartla suçladı.

Türkiye'den Almanya'ya HDP kınaması

Köln'deki eylemde ise iki HDP milletvekilinin konuşmasına izin verilmedi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki Kürtlerin bugün Köln kentinde düzenlediği etkinlik nedeniyle yazılı açıklama yayımladı. Almanya'da Türkiye'deki diğer siyasi partilere seçim etkinliği düzenleme yasağı getirilirken HDP'ye miting izni verildiğini savunan Türk Dışişleri'nin açıklamasında "Almanya'nın üçüncü ülke siyasetçilerinin Almanya’daki seçmenleriyle buluşmasını yasaklayan bir karar aldığına" dikkat çekildi. Düzenlemenin demokrasiyle bağdaşmadığını ifade eden Bakanlık, düzenlemeyi onaylamamakla birlikte Alman makamlarından ayrım gözetmeksizin yasağı uygulamasını beklediklerini vurguladı.

Köln'de siyasi bir partinin seçim mitingi düzenleyeceğini öğrendiklerini Alman makamlarını uyardıklarını kaydeden Bakanlık, "Bütün bunlara rağmen bugün Almanya’nın bu şekilde bir faaliyete müsaade etmesinin açıklanabilir ve kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır" ifadelerine açıklamasında yer verdi.

Türk Dışişleri'nin açıklamasında "PKK sembolleriyle gerçekleşen söz konusu mitinge izin verilmesinin çifte standartın en son örneğini" oluşturduğu belirtildi. Açıklamada Almanya'nın yaklaşımının "şiddetle kınandığı" ifade edildi ve bunun "Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmadığı" da vurgulandı.

Köln'de HDP milletvekillerinin konuşmasına izin verilmedi

Köln'de Kürt grupların bugün düzenlediği protesto gösterisinde, Alman polisinin iki HDP milletvekilinin konuşmasına izin vermediği belirtildi. Protesto eylemini düzenleyenlerin de polisin talebini kabul ettiği bildirildi.

HDP milletvekillerinin konuşmasına izin verilmemesi, Almanya'da yabancı siyasetçilerin seçim konuşması yapmasının yasaklanması kararına dayanıyor. Kürt grupların Köln'de düzenlediği eylemde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonları protesto edildi.

Alman haber ajansı dpa, konuşması yasaklanan HDP milletvekillerinin Ahmet Yıldırım ve Tuğba Hezer olduğunu aktardı. Türkiye'de Hezer hakkında PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı bulunuyor.

DW,dpa/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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