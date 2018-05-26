Türkiye'den Almanya'ya HDP kınaması

Köln'deki eylemde ise iki HDP milletvekilinin konuşmasına izin verilmedi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki Kürtlerin bugün Köln kentinde düzenlediği etkinlik nedeniyle yazılı açıklama yayımladı. Almanya'da Türkiye'deki diğer siyasi partilere seçim etkinliği düzenleme yasağı getirilirken HDP'ye miting izni verildiğini savunan Türk Dışişleri'nin açıklamasında "Almanya'nın üçüncü ülke siyasetçilerinin Almanya’daki seçmenleriyle buluşmasını yasaklayan bir karar aldığına" dikkat çekildi. Düzenlemenin demokrasiyle bağdaşmadığını ifade eden Bakanlık, düzenlemeyi onaylamamakla birlikte Alman makamlarından ayrım gözetmeksizin yasağı uygulamasını beklediklerini vurguladı.

Köln'de siyasi bir partinin seçim mitingi düzenleyeceğini öğrendiklerini Alman makamlarını uyardıklarını kaydeden Bakanlık, "Bütün bunlara rağmen bugün Almanya’nın bu şekilde bir faaliyete müsaade etmesinin açıklanabilir ve kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır" ifadelerine açıklamasında yer verdi.

Türk Dışişleri'nin açıklamasında "PKK sembolleriyle gerçekleşen söz konusu mitinge izin verilmesinin çifte standartın en son örneğini" oluşturduğu belirtildi. Açıklamada Almanya'nın yaklaşımının "şiddetle kınandığı" ifade edildi ve bunun "Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmadığı" da vurgulandı.