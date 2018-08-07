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Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında rekor

07.08.2018 12:55 | Son Güncelleme

Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerinden sonra iltica talebiyle Almanya'ya gelen Türklerin sayısında büyük artış kaydedildi.

Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında rekor

İltica başvuruları sayısında Temmuz'da rekor kırıldı.Türkiye'deki 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinden sonra Almanya'ya gelerek iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısında önemli artış kaydedildi.

Düsseldorf'ta yayımlanan Rheinische Post gazetesinin Federal Göç ve Mülteciler Dairesi rakamlarına dayandırdığı habere göre, Temmuz ayında bin 141'i ilk kez olmak üzere toplam bin 172 Türk iltica dilekçesi verdi. Böylece bu yıl bir ay içinde yapılan iltica başvurularının sayısı rekor düzeye çıkmış oldu. Haziran'da 884 Türk ilk başvurusunu yapmıştı. Bu yılın ilk altı ayında iltica hakkı elde etmek için Almanya'ya gelen Türk vatandaşlarının sayısı 5 bin 107'ye yükseldi.

Alman Sol Parti Federal Meclis Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen iltica başvurularının hissedilir derecede artmasının 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilintili olduğunu söyledi. Dağdelen Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, seçimler sonrasında "olağanüstü halin normal hale dönüştüğünü" ve bu durumun pek çok kişiyi yurt dışına gitmeye ittiğini belirterek "Türk hükümetinin ekonomik kriz nedeniyle daha da baskıcı bir iç politika uygulamasının ve Türkiye'den gelen mülteci sayısının artmasının beklenebileceğini" söyledi.

DW,KNA,epd/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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