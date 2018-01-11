Türkiye'den Almanya'ya seyahat çağrısı

Turizm Bakanı Kurtulmuş, Berlin'den Türkiye'nin Alman vatandaşları için tehlikeli olmadığı mesajını vermesini istedi.Antalya’da Alman basın mensupları ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Alman yetkililerden Türkiye’ye yönelik olumlu mesajlar bekliyoruz" diye konuştu. Bakan Kurtulmuş bu mesajların "Türkiye’nin Alman vatandaşları için tehlikeli olmadığı ve Türkiye’ye rahatça seyahat edebileceklerini" içermesi gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, turizm branşının son iki yılda yaşanan krizi aştığına ve Alman turist sayısının önemli ölçüde artmasını beklediğine dair iyimser mesajlar da verdi.

"Yabancı turist sayısında artış var"

Kurtulmuş 2017 yılında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısının yeniden yükseldiğini ve 32 milyon 400 bini bulduğunu bildirdi. Kurtulmuş bu turistlerin Türkiye’ye 26 milyar dolarlık gelir getirdiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 yılında hedefin "50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm gelirine" ulaşmak olduğunu belirten Kurtulmuş, 50 milyon turistin 6-7 milyonunun Almanya’dan gelmesini hesap ettiklerini söyledi.