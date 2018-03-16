Türkiye’den AP’ye Tepki Afrin’deki Sivillere Çağrı

Türkiye, Avrupa Parlamentosu’nun dün Suriye ile ilgili kararına “objektiflikten uzak” tepkisini gösterirken; Afrin’deki sivillere de Türk Silahlı Kuvvetleri garantisi altında yerleşim yerlerini boşaltma çağrısı yaptı. Türkiye’nin 20 Mart’ta başlattığı Suriye topraklarındaki “Zeytin Dalı Harekatı”, 56’ncı gününde. Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması olduğu gerekçesiyle Afrin’deki PYD-YPG yapılanmasını hedef aldığı askeri operasyonda ilk günden beri sivillerin durumu da tartışma konusu. Türkiye’nin terörle mücadele gerekçesine rağmen Avrupa Parlamentosu, 15 Mart’ta “Suriye’deki durum” başlığı altında kabul ettiği kararıyla Afrin’de operasyona son verilmesi çağrısında bulundu. AP’nin kararına ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan ise yazılı açıklama ile tepki gösterildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’ye yapılan çağrı, Avrupa Parlamentosu’nun gerçeklerden ne ölçüde kopuk olduğunun yeni bir göstergesidir. Bu kararla birlikte, Avrupa Parlamentosu bir kez daha objektiflikten uzak ve taraflı bir bakış açısına sahip olduğunu göstermiştir. Zeytin Dalı Harekâtı bir terörle mücadele harekâtıdır. Harekat, uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları çerçevesinde ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı temelinde yürütülmektedir” denildi.

“Avrupa’nın güvenliğini sağlayacak meşru bir harekat” Açıklamada, operasyonda, Avrupa Birliği’nin terör listesinde yer alan PKK’ya bağlı unsurlar olarak PYD-YPG ile IŞİD unsurlarıyla mücadele edildiği belirtilerek, “Bu itibarla harekat, yalnızca Türkiye’nin ulusal güvenliğini değil, Avrupa’nın da güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası meşruiyete sahip bir harekattır” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Türkiye’nin sivil halkın zarar görmemesi yönünde her türlü tedbiri almasına rağmen AP’nin ithamları “haksız ve dayanaksız” olarak değerlendirildi. Bu çerçevede, “Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin terörle mücadele çabalarını görmezden gelip, terör örgütü kaynaklı mesnetsiz iddialara itibar etmesinin izahı yoktur. Terör örgütlerine gösterdiği müsamaha konusundaki sicili bilinen Avrupa Parlamentosu’nun bu kararını kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi. TSK’dan sivillere koruma garantisi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Twitter hesabından da Afrin’deki sivillere çağrı yapıldı. Bildiride, “Afrinli Kardeşlerimiz” hitabıyla “PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor. Sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler. Teröristlere 'dur' demenin zamanı geldi. Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklarından uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin’den ayrılmak isteyenler, TSK'nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar, sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakın, evlerinize dönün. TRT Radyosu’nu dinleyin” çağrısı dikkat çekti. TSK’nın Arapça ve Kürtçe dillerinde hazırladığı bildiri Afrin bölgesinde de havadan atılarak dağıtıldı. PYD-YPG üyelerine de çağrı yapıldı TSK, sadece sivillere değil PYD-YPG ile DEAŞ terör örgütü üyelerine hitaben de Afrin bölgesinde Arapça ve Kürtçe olarak yazılı bildiri dağıttığını da duyurdu.

Bildiride, “Türk Silahlı Kuvvetleri, barış, huzur ve güven getirmek için Afrin’dedir. Seni asılsız ve boş vaatlerle kandıranların oyununa gelme, aldanma. Seni öne sürenler Afrin’den kaçıyor, en güvenli, en iyi şartlarda yaşamaya devam ediyor. Seni kullanan eli kanlı terör örgütünden uzak dur. Sana uzattığımız ele güven. Türkiye'nin adaletine güven. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne güven. Gel teslim ol. Afrin’de huzur ve barış dolu bir gelecek seni bekliyor” denildi. Zeytin Dalı’nda son durum Suriye topraklarında Zeytin Dalı Operasyonu’nun 56’ncü günü olan bugün sabah yapılan açıklamada ise, siviller meselesinde gösterilen hassasiyet yinelendi. Açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı’nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 olmuştur” bilgisi verildi.