Türkiye’den Avrupa’ya: ‘Ders Kitaplarınızda İslam Karşıtlığı Olmamalı’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerine İslam karşıtı ifadeleri, bilgileri ders kitaplarından çıkartma çağrısı yaparken; SETAV’ın “Avrupa İslamfobi 2017” raporunda geçen yıla kıyasla Müslümanlara yönelik fiziki saldırılarda artış yaşandığına dikkat çekildi.

Bakan Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETAV) “Avrupa İslamofobi Raporu 2017” tanıtım toplantısında, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın İslamfobi’ye karşı her türlü etkinliğe destek vereceğini ifade etti. Avrupa’nın yaşadığı sorunlardan dolayı göçmenleri sorumlu tutamayacağını kaydeden Çavuşoğlu, bunun insani olmadığını söyleyerek, “Batı’da ama özellikle Avrupa’da bizi üzen durumla karşı karşıyayız. Aşırı akımlar, giderek güçleniyor. Irkçılık, yabancı, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan karşıtlık maalesef giderek artıyor” dedi.

Avrupa ülkelerinde “nefret suçu” olarak İslam düşmanlığını yasalarında suç olarak tanımlaması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “İslam düşmanlığının, Avrupa’da yasalara suç olarak girmesi için Auschwitz’lerin yaşanması gerekmez. Gaz odalarında zamanında Yahudilerin yakıldığı gibi Müslümanların da yakılması gerektirmez. Ders kitaplarından da İslam düşmanlığı biçimindeki ifadeler, bilgiler de mutlaka temizlenmeli. Türkiye mesela bunu yaptık ve biz ders kitaplarımızdan geçmişte düşman olduğumuz ülkelerle ilgili kötü ifadeler temizlendi. Bunu Avrupa ülkeleri mutlaka yapmalı” ifadelerini kullandı.