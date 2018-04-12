Türkiye’den Avrupa’ya: ‘Ders Kitaplarınızda İslam Karşıtlığı Olmamalı’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerine İslam karşıtı ifadeleri, bilgileri ders kitaplarından çıkartma çağrısı yaparken; SETAV’ın “Avrupa İslamfobi 2017” raporunda geçen yıla kıyasla Müslümanlara yönelik fiziki saldırılarda artış yaşandığına dikkat çekildi.
Bakan Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETAV) “Avrupa İslamofobi Raporu 2017” tanıtım toplantısında, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın İslamfobi’ye karşı her türlü etkinliğe destek vereceğini ifade etti. Avrupa’nın yaşadığı sorunlardan dolayı göçmenleri sorumlu tutamayacağını kaydeden Çavuşoğlu, bunun insani olmadığını söyleyerek, “Batı’da ama özellikle Avrupa’da bizi üzen durumla karşı karşıyayız. Aşırı akımlar, giderek güçleniyor. Irkçılık, yabancı, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayan karşıtlık maalesef giderek artıyor” dedi.
Avrupa ülkelerinde “nefret suçu” olarak İslam düşmanlığını yasalarında suç olarak tanımlaması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “İslam düşmanlığının, Avrupa’da yasalara suç olarak girmesi için Auschwitz’lerin yaşanması gerekmez. Gaz odalarında zamanında Yahudilerin yakıldığı gibi Müslümanların da yakılması gerektirmez. Ders kitaplarından da İslam düşmanlığı biçimindeki ifadeler, bilgiler de mutlaka temizlenmeli. Türkiye mesela bunu yaptık ve biz ders kitaplarımızdan geçmişte düşman olduğumuz ülkelerle ilgili kötü ifadeler temizlendi. Bunu Avrupa ülkeleri mutlaka yapmalı” ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Arakan ve Filistin gibi sorunlarda bazı Müslüman ülkelerde de “ürkeklik” gördüğünü belirterek, yeterince sorunlara karşı çıkılmadığını dile getirdi.
Amerika’nın Sesi’nin incelediği SETAV’ın raporunda ise, pek çok Avrupa ülkesinde İslamfobi kaynaklı nefret suçlarına ilişkin ayrı kayıt tutulmaması eleştirildi. Raporda, Avrupa Birliği (AB) kayıtları itibariyle sadece yüzde 12 oranında Müslümanlarca ilgili otoriteler aleyhine şikayette bulunulduğunu da belirtilerek, bunun da Avrupa ülkeleri ve sivil toplumu tarafından konuya ilgisizliği gösterdiği anlatıldı.
SETAV’ın raporunda, Almanya ve Fransa’nın, Müslümanlara yönelik ayrımcılık, saldırılar gibi suçlarda başı çektiği de gözlendi. SETAV’ın raporuna göre; Fransa’da 121 İslamfobik olay gerçekleşti. Müslümanlarla ilgili 19 mekan polis zoruyla kapatılırken, Fransız Hükümeti’nin gözetim altında tuttuğu Müslüman sayısı 25 bine yaklaştı. Almanya’da 100 civarında camiye fiziki saldırı yaşanırken, göçmenlere yönelik de 1906 saldırı gözlendi. Alman vatandaşı Müslümanlara yönelik ise 908 saldırı yapıldığı kayda geçti. Polonya’da nefret suçu kategorisindeki olayların yüzde 20’sinde Müslümanlar hedef alındı. İngiltere’de de İslamfobik vakalarda artış olduğu belirtilerek, 2016 yılına kıyasla sadece Londra metropolünde 2017 yılında yüzde 40 artış ile 1204 vaka görüldü. Camilere yönelik saldırılar ise 2016’da 47 iken, 2017 yılında 110 olarak kayıtlara geçti. İngiltere’deki İslamofobik saldırılarda kurbanlardan yüzde 56’sının ise kadınlar olduğu da belirtildi. İspanya’da ise 546 olay tespit edildi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Schadlow istifa etti
BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır
ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Dolmuş şoförüne gücendi, 75 yaşında okur yazar oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum