Türkiye’den Çekya’ya Salih Müslim Tepkisi: ‘Bu Karar Teröre Destektir’

Çekya mahkemesi, Pazar günü Prag’da gözaltına alınan PYD Eski Eş Başkanı Salih Müslim’i serbest bıraktı. Mahkeme, tüfekli ve kar maskeli polislerce eli kelepçeli olarak mahkeme salonuna getirilen Müslim’i serbest bırakırken Avrupa Birliği sınırları dışına çıkmaması için adli kontrol zorunluluğu getirdi. Türkiye İçişleri Bakanlığı, PYD’nin eski liderini 12 Şubat’ta “Aranan Teröristler” listesine koymuştu. Dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Müslim hakkındaki Türkiye’ye iade dosyasının Çekya makamlarına ulaştırıldığını açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çekya mahkemesinin verdiği bu kararın Türkiye-Çekya ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Bozdağ: “Bu karar teröre çok net destek kararıdır” Bozdağ, “Pek çok insanın ölmesine yol açan eylemlerin bizzat talimatını veren bir terörist başı maalesef serbest bırakılmıştır. Verilen karar uluslararası hukuka aykırı. Bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek. Bu karar teröre çok net destek kararıdır. Bu tür kararlar hukukla izah edilemeyecek çok net siyasal kararlardır. Bu tür kararlar, hukukla delille dosya durumuyla izah edilemeyecek siyasal kararlardır. Türkiye aleyhindeki teröre destek kararlarıdır. Türkiye terörle etkin mücadelesini devam ettirecek. Bunlarla mücadele etmek bütün uluslararası toplumun ortak görevidir. Çünkü terör insanlık suçudur” dedi.

Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye aleyhinde terör faaliyeti sürdürenlere yaklaşımlarının bilindiğini de söyleyen Başbakan Yardımcısı, serbest bırakma kararının kendileri için “sürpriz” olmadığını dile getirdi. Adalet Bakanı: “Bu karar hukuka aykırı” Ankara’dan ikinci tepki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den geldi. Kararı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı, Çekya mahkemesinin uluslararası hukuk ve uluslararası sözleşmelere aykırı bir karar verdiğini ifade etti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından Çekya polisinin Salih Müslim’i gözaltına aldığını belirten Gül, “Uluslararası sözleşme gereği bu kişinin 18 günden az 40 günden çok olmamak üzere tutuklanması gerekirdi. Ancak uluslararası hukuka aykırı bir karar çıkmıştır. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu kararın takipçisi olacağız. Muhataplarımızdan bu hatayı telafi etmelerini bekliyoruz. Bu kabul edilebilir değil, hukuki değildir. Bu kararı tanımıyoruz. Türk yargısı bu terör elebaşlarının daima enselerinde peşlerinde olmayı devam edecektir” dedi.