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Türkiye'den çıkan patlayıcı malzeme yüklü gemi durduruldu

11.01.2018 09:29 | Son Güncelleme 3 saat önce

Mersin ve İskenderun limanlarında 410 ton patlayıcı nitelikli malzemeyle yüklendiği belirlenen bir kargo gemisi, Libya'ya doğru yol alırken Yunanistan karasularında durduruldu.

Yunan Sahil Güvenliği, Girit Adası açıklarında durdurulan Andromeda adlı yük gemisinde 410 ton patlayıcı nitelikte madde bulunduğunu açıkladı. Taşıma senedine göre Türkiye'den yola çıkan gemideki malzemeler Mersin ve İskenderun limanlarında yüklendi. Yunan Sahil Güenlik yetkilileri, tankeri "yüzen bir bomba" olarak tanımladı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 6 Ocak'ta durdurularak Girit Adası'na çekilen tankerdeki 29 konteynerin arandığı ve aralarında amonyum nitrat ve elektriksiz fünyenin de olduğu malzemelerin tespit edildiği bilgisi verildi.

Yunan Sahil Güvenliği, Tanzanya bandıralı geminin Libya'ya gideceği yönünde bilgi alınması üzerine durdurulduğunu belirtti. Tankerin kaptanıyla yapılan ilk görüşmede, kaptanın Cibuti'ye gideceklerini söylediği ancak ardından tankerin rotasının Libya olduğunun tespit edildiği bildirildi. Yunan yetkililerin yaptığı soruşturmaya göre gemi yükünü Libya'nın mistrata limanında boşaltacaktı.

Sahil Güvenlik yetkilisi Iaonnis Argiriou, malzemenin taş ocağında kaya parçalamaktan bomba üretimine ve terör eylemlerine kadar pek çok amaçla kullanılabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği 2011'den bu yana Libya'ya silah ambargosu uyguluyor. Libya'da devam eden iç savaş nedeniyle bu ülkeye silah satışı ve silah tedariği yasak. Tankerin sekiz kişilik mürettebatının gözaltına alındığı ve yargılanacağı bilgisi verildi.

dpa/AFP, GA/GY

© Deutsche Welle Türkçe

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