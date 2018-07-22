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Türkiye'den dönen Dostum'a bombalı karşılama

22.07.2018 18:05 | Son Güncelleme

Türkiye'den ülkesine dönen Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdül Raşid Dostum, Kabil havaalanındaki intihar saldırısından kılpayı kurtuldu.

Türkiye'den dönen Dostum'a bombalı karşılama

Patlamada ölen ve yaralananların sayısı 10 olarak açıklandı.Bir yılı aşkın süredir Türkiye'de bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdül Raşid Dostum'un ülkesine dönüşünde Kabil havaalanında bomba patladı. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Necib Daniş, olayın bir intihar saldırısı olduğunu belirterek patlamada ölen ve yaralananların sayısını on kişi olarak açıkladı. Sözcü, Dostum ve konvoyundakilerin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu kaydetti.

Patlamanın Dostum'un havaalanından ayrılmasından birkaç dakika sonra gerçekleştiği belirtiliyor.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Haşmet Stanekzai, patlamanın havaalanı ana giriş kapısı yakınında, karşılama için gelen Dostum taraftarlarının beklediği yerde gerçekleştiğini belirterek "Patlama Dostum'un konvoyunun havaalanını terketmesinin hemen ardından gerçekleşti. Ölü sayısı artabilir" diye konuştu.

Özbek kökenli Afgan politikacı, siyasi rakibi Ahmed Eşçi'ye yönelik işkence ve cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili soruşturma açılmasının ardından tedavi gerekçesiyle geçen yıl Mayıs ayında Türkiye'ye gitmişti. Dostum'un korumalarının Ahmed Eşçi'yi kaçırarak işkence ve cinsel tacizde bulunduğu iddiaları 2016 yılında ortaya atılmış, Dostum suçlamaları reddetmişti.

Taliban'ın devrilmesi sürecinde ABD ile işbirliği yapan ve ülkenin kuzeyinde etkili bir isim olan Dostum, savaş suçu ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle son yıllarda Batılı ülkelerce sert eleştirilere hedef olmuştu.

Rtr,AP/BK,MK

© Deutsche Welle Türkçe

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