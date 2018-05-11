HABER

Türkiye’den Ermenistan’a Yanıt

11.05.2018 17:51 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın yeni Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye’yle ilişkilerde yeni bir sürece başlamaya hazır oldukları yönündeki mesajına yanıt Cuma namazı çıkışında Başbakan Yıldırım’dan geldi

Türkiye’den Ermenistan’a Yanıt

Ermenistan’ın yeni Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye’yle ilişkilerde yeni bir sürece başlamaya hazır oldukları yönündeki mesajlara, Başbakan Binali Yıldırım’dan temkinli yanıt geldi.

Nikol Paşinyan’ın, "Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi konusunda koşulsuz diplomasiye hazır oldukları" mesajı sorulan Binali Yıldırım, "Ermenistan yıllardan beri sürdürdüğü Türkiye'ye yönelik hasmane tutumundan, vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bunlarla ilgili detayları görüp ona göre karşılık veririz" dedi.

Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecinde 2009’da imzalanan protokol, iki ülke arasındaki mevcut sınırın karşılıklı olarak tanınması dahil birçok açılım öngörüyordu. Ancak bu protokol, Türkiye’nin Ermenistan’dan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilmesi talebi ve Ermeni tarafının da 1,5 milyon Ermeni’nin öldüğü 1915 olaylarının ‘soykırım’ olarak tanınması isteği nedeniyle bozulmuştu.

İstanbul'da bir ilkokula bomba ihbarı yapıldıİstanbul'da bir ilkokula bomba ihbarı yapıldı
Tamam mı, devam mı? Bülent Arınç tarafını açıkladıTamam mı, devam mı? Bülent Arınç tarafını açıkladı
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdıAfyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! ABD'de bir okulda silah sesleri duyuldu!

Son dakika! ABD'de bir okulda silah sesleri duyuldu!

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz tesadüf!

Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz tesadüf!

Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde dikkat çeken kare! İsrail bombalarına raketle yanıt verdi

Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde dikkat çeken kare! İsrail bombalarına raketle yanıt verdi

İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek

İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.