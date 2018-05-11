Türkiye’den Ermenistan’a Yanıt

Ermenistan’ın yeni Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye’yle ilişkilerde yeni bir sürece başlamaya hazır oldukları yönündeki mesajlara, Başbakan Binali Yıldırım’dan temkinli yanıt geldi.
Nikol Paşinyan’ın, "Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi konusunda koşulsuz diplomasiye hazır oldukları" mesajı sorulan Binali Yıldırım, "Ermenistan yıllardan beri sürdürdüğü Türkiye'ye yönelik hasmane tutumundan, vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bunlarla ilgili detayları görüp ona göre karşılık veririz" dedi.
Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecinde 2009’da imzalanan protokol, iki ülke arasındaki mevcut sınırın karşılıklı olarak tanınması dahil birçok açılım öngörüyordu. Ancak bu protokol, Türkiye’nin Ermenistan’dan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilmesi talebi ve Ermeni tarafının da 1,5 milyon Ermeni’nin öldüğü 1915 olaylarının ‘soykırım’ olarak tanınması isteği nedeniyle bozulmuştu.
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