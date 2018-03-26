Türkiye’den Eski Rus Ajana Saldırı Konusunda Resmi Tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının İngiltere’de kimyasal saldırıya uğramasının ardından yaşanan diplomatik krizle ilgili olarak bugün bir açıklama yaptı.
Sözcü Aksoy, konuyla ilgili bir soru üzerine “Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere’de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır” dedi.
Sözcü, Türkiye’nin, NATO Konseyi’nin 14 Mart tarihinde bu konuda yaptığı açıklamaya katıldığına dikkat çekti ve “Saldırıya dair görüşümüz Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın yanı sıra, Silahsızlanma Konferansı ve Avrupa Konseyi toplantılarında da ifade olundu” dedi.
Aksoy, kimyasal saldırıyla ilgili gerekli soruşturmaların yapılarak faillerin en kısa zamanda yargı önüne çıkartılması gerektiğini de dile getirdi.
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