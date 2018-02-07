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Türkiye’den Fransa’ya Sert Cevap

07.02.2018 21:43 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın Türkiye’yi Suriye’de uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamasının ardından, AB Bakanı Ömer Çelik, “Hukuku ihlal edenler ve suç işleyenler, PYD-YPG terör örgütüne silah verenlerdir” dedi

Türkiye’den Fransa’ya Sert Cevap

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın Türkiye’yi Suriye’deki faaliyetleriyle uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamasının ardından, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Twitter’dan bir açıklama yaptı. Çelik, “Hukuku ihlal edenler ve suç işleyenler, PYD-YPG terör örgütüne silah verenlerdir” dedi ve terörle mücadelenin önemli bir kısmının da çifte standartla mücadele etmek olduğunu söyledi.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Zeytin Dalı Harekâtı hakkında en vahim, en yanlış açıklamayı yapmıştır. Şöyle diyor: ‘Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesi meşru hakkıdır. Fakat sınırlarının güvenliğini sağlamak sivilleri öldürmek anlamına gelmez.’ Kuşkusuz bu açıklama terör konusunda tam bir çifte standarttır. Terör örgütünün şehit ettiği vatandaşlarımızı zikretmekten kaçınanlar, olmayan şeyleri gerçek gibi sunmaktadır. Afrin’de mücadele ettiğimiz terör örgütünün katliamlarının görmezden gelinmesidir bu. Devamında Le Drian, ‘Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini’ söylüyor. Türkiye’nin mücadelesi uluslararası hukuka tam uygundur. Hukuku ihlal edenler ve suç işleyenler, PYD-YPG terör örgütüne silah verenlerdir. Türkiye’yi eleştirenler, terör örgütlerine silah veren ülkeler hakkında ne düşünüyor, bunu açıkça duymak isteriz. En yüksek meşruiyetle yürüttüğümüz terörle mücadelede, Türkiye’nin karşısına düşmek kimin yanına düşmektir, herkes buna dikkat etmelidir. Türkiye her türlü terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek. Bunun kadar önemli olanın terörle mücadele konusundaki çifte standartla mücadele etmek olduğunu da bir kere daha görmüş oluyoruz. Dost ve müttefik Fransa’nın, Türkiye’nin terörle mücadelesine tam destek vermesi doğru olandır. Böyle davranmaları müttefikliğe de ‘hukuka’ da en uygun davranış olacaktır."

“Türkiye savaşa savaş katmamalı”

Le Drian bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada ¨Uluslararası hukuk Türkiye, Şam rejimi, İran ve doğu Guta ile Idlib’e saldıranlar tarafından ihlal ediliyor” demiş, “Ankara savaşı daha kötü hale getirmemeli” diye eklemişti.

“Sınır güvenliğini sağlamak sivilleri öldürmek anlamına gelmez” diyen Bakan, “Suriye’deki bu tehlikeli durumda Türkiye savaşa savaş katmamalı” diye konuşmuştu.

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